屏東外送事故頻傳 外送員：平安才能賺到錢

外送平台興起，外送商機提升，吸引不少人投入外送產業，但外送交通事故頻傳，讓屏東警方決定即日起加強外送員違規取締。

據了解，屏東自去年開放外送服務至今，仍以屏東市、東港、內埔、潮州等區域為主。根據警方統計，不到一年的時間內，光屏東市就發生29件外送員交通事故，共造成32人受傷。

對此，屏東某外送員認為，會那麼容易發生車禍，個人騎車與守法習慣若不好，可能才是造成事故提升的主因，尤其是特定外送員為了搶單、拚業績才會危險駕駛。

23歲陳姓外送員表示，外送工作即使有不錯的薪資，但相對要承擔一定程度的工作風險，且應徵外送員時，其實公司就有叮嚀，不強迫送餐時間，反而要注意行車安全。

陳姓外送員還說，送員車禍事件頻傳，其實有不少外送同業，騎在路上相遇或是停等紅燈時，看到彼此，還會隨口叮嚀彼此「騎車要小心」。