屏東小黃公車認明車頂燈箱 不怕攔錯車

屏東小黃公車換新裝，明亮燈箱裝置在車頂超吸睛，民眾不用擔心會攔錯車。小黃公車也增加「村里端隨招隨停」貼心服務，在站牌上以「藍色實心」標註這項服務的站點，一推出深獲好評。

屏東縣政府在2018年以「計程車代替公車」模式推出小黃公車，在大公車無法深入村里，由小黃公車擔任公共運輸服務。

兩年來以滾動調整方式增添各種識別，除在引擎蓋及車側貼上圓形識別、車側張貼路線編號及名稱外，近期更新增車頂燈箱識別，以各路線顏色為基底，顯示路線編號及名稱，讓民眾一眼認出小黃公車，再也不怕搭錯車，也讓小黃公車看起來更有質感，方便民眾使用。

屏東縣府交旅處指出，除加強車身識別，縣府近期推出小黃公車「村里端隨招隨停」服務，為縮短民眾與站牌間的距離，只要站牌上標示「藍色實心」的站點之間，在路線上招手，小黃公車即會停下來服務，讓民眾不需走到站牌即可搭乘。