選後過激言論 陳其邁：現在是團結合作的開始

還沒就任，有人Line上號召萬人直攻市府，甚至推動「割麥」。高雄市長當選人陳其邁今天說，過激言論沒必要；呼籲過去分歧放一邊；選舉已結束，現在是團結合作的開始。

陳其邁上午出席日月光集團高雄K13廠動土典禮，並在會後接受聯訪表示，選舉過程難免有分歧，但已經選完了，包括兩位對手李眉蓁及吳益政都期待高雄市政重開機。

陳其邁說，選舉過程會有不同意見，但選舉已結束，應該是重拾信任團結的開始，過激言論沒必要，「國家的長遠發展應該不分黨派攜手合作」。

對於一些煽動鼓吹的過激言論，他認為，若涉及刑事責任，希望警方加速偵辦。被問到是否擔心或維安升級？陳其邁說，「不會擔心」，還是維持日常工作與謝票行程。

陳其邁還沒就任，已有網友在臉書社群組成「罷免陳其邁聯盟」推動「割麥」。另外，有人透過Line群組留言「如果我們號召一萬人都持有重型武器、衝鋒槍、火箭筒就可以直攻高市府、而且要真的攻擊，我第一個不怕死可以做前鋒」，這部分高雄市警局刑警大隊已鎖定特定對象追查。