防範原鄉爆狂犬疫情 動保處上山為犬貓注射加開夜間場

高雄市動物保護處強化原鄉部落狂犬病防疫網，8月17、18日派員前往那瑪夏區，為犬貓施打狂犬病疫苗，施打對象主要針對常與野生動物接觸的獵犬和果園守護犬。為了讓白天和主人一起上山工作的狗兒都可以接受狂犬病預防注射，動保處獸醫師們也加開夜間場，服務鄉親。

高雄市動保處長葉坤松指出，由於高雄原鄉行政區都屬於鼬獾狂犬病高風險區，考量原民朋友因狩獵需求常飼養大量獵犬，如果未定期施打狂犬病疫苗，萬一獵犬被染疫鼬獾攻擊進而造成人畜感染，後果不堪設想。因此動保處持續加強當地的狂犬病防疫以及犬貓生育控制工作，以免發生防疫漏洞。

目前安排五場巡迴注射活動，8月17日上午10點半到11點半在南沙魯里辦公處、下午1點半到3點在瑪雅里辦公處、傍晚至夜間下午3點20分到晚上9點在達卡努瓦里辦公處；8月18日上午9點到10點在青山里辦公處、下午10點半到12點在瑪雅里辦公處。提醒當地民眾踴躍將家中犬貓帶出來施打疫苗，以保障人畜安全。

瑪雅里里長蔡運福認同並支持市府「服務到家」的防疫方式，他說，每年動保處都會定期派員前來未犬貓做絕育手術和施打疫苗，讓在沒有動物醫院的原鄉部落民眾，也可以輕鬆為家中狗貓辦理絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗，盡到飼主應有的責任。