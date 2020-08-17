屏東縣人口住宅及普查 潘孟安：日後國家政策擬定目標

屏東縣政府今成立「屏東縣人口及住宅普查處」，縣長潘孟安揭牌，各鄉鎮市公所將在9月1日成立「人口及住宅普查所」，潘孟安說，全面普查，人口遷徙、住宅分布狀況等，作為日後國家政策制定的方向目標。

潘孟安說，過去仰賴公務檔案、資料，有時無法如時反應，會失真，透過全面普查，例如居住所在地、當地習慣的語言等，人口遷移城市的分布，作為未來國家在教育政策、住宅政策，與城市發展的交通建設等，作為未來公共政策建設投資等相關依據。

潘孟安說，普查從11月8日開始，普查人員會戴識別證、有制式表格等，絕不會問調查以外資訊，也不會洩漏個資，絕對不會要求民眾提供銀行存摺帳號等，會確保所有個人資料安全。

屏東縣府主計處指出，統計法規定，政府每10年定期舉辦人口及住宅普查，並利用普查機制掌握各公務資料尚無法獲得的常住人口及住宅分布、人口遷徙、就學就業、使用語言、健康照護、居住狀況等重要資訊，了解基本國勢及各區域發展情形，並作為政府加強各項社會福利措施、規畫資源分配及相關政策的參據。

109年人口及住宅普查在今年11月8日至11月30日間，全面展開實地訪問工作，11月1日起開放民眾網路填報。

主計處長郭丁參說，普查處會要求所有參加普查員都要遵守「3不加2會，普查好放心」工作守則，「3不」就是「普查員不會洩漏個人資料給任何人、普查員不會詢問與普查表無關的資料、普查員不會要您提供帳戶或存摺」，而「2會」就是「普查員會戴普查員證、普查員會遞送致受訪戶函」。

普查取得的資料只供整體統計分析，不會作為課稅依據，同時因應現代社會工作型態，這項調查訪問時間除上班時段，公所普查員也會利用平日晚間與假日訪查，敬請受訪戶支持配合。