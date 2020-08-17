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慶祝成立連江縣黨部 民進黨推高粱酒行銷觀光

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨連江縣黨部今日曝光地方黨部成立紀念酒，選用馬祖酒廠產製的40度高粱酒，並邀請馬祖在地青年設計包裝。圖／民進黨連江縣黨部提供
民進黨連江縣黨部今日曝光地方黨部成立紀念酒，選用馬祖酒廠產製的40度高粱酒，並邀請馬祖在地青年設計包裝。圖／民進黨連江縣黨部提供

民進黨連江縣黨部今日曝光地方黨部成立紀念酒，連江縣黨部副執行長曹尹真表示，這是民進黨第一次由地方黨部主動推出紀念酒禮品，特別選用馬祖酒廠產製的40度高粱酒，並邀請馬祖在地青年設計包裝。

曹尹真表示，連江縣黨部在7月11日正式成立，由李問擔任首屆主委。在這個意義非凡的時刻，希望以「最馬祖的方式」紀念黨部成立，推出具有在地特色的紀念高粱酒。

曹尹真指出，紀念酒特別請在地東引青年擔任設計，主視覺以海水色澤搭配光束為基底，再以七顆亮點代表馬祖部分島嶼，包含南竿、北竿、東莒、西莒、東引、亮島、高登等七座島嶼，就像散落於汪洋中的北斗七星，象徵奮戰到底的「馬祖精神」持續照亮全台灣。

主視覺以「光束、島嶼」設計隱喻「每個人都在尋找照亮自己的最後一道光束、每個人都在尋找令自己完整的最後一塊拼圖」，意指民進黨在馬祖成立黨部，促進更多對話與理解，將讓彼此更加完整；外盒同時以「台澎金馬地圖」視覺露出，象徵台、澎、金、馬團結一心、團結共贏。

曹尹真說，除了紀念酒瓶的設計外，外盒特別以漸層色點綴馬祖列島作為視覺露出，象徵著馬祖不同的島嶼都有各自的特色與風格，相似卻又不一樣。若是打開盒子，抽拉出內盒卡片，那七座島嶼會逐漸發亮，期待透過黨部成立紀念酒的推出，讓大家用不同的視角認識馬祖、點亮馬祖。

連江縣黨部表示，即日起18歲以上本國籍民眾，指定捐款連江縣黨部達一定金額以上，即有機會獲得紀念酒，須憑身分證親自至連江縣黨部（連江縣南竿鄉馬祖村42號）領取；若是設籍於連江縣的朋友，2020年申請加入民進黨成為黨員，即可獲贈一瓶，詳細辦法請於上班時間電洽 0836-23310 林小姐。

●飲酒請勿開車；未滿十八歲禁止飲酒。

民進黨連江縣黨部今日曝光地方黨部成立紀念酒，選用馬祖酒廠產製的40度高粱酒，並邀請馬祖在地青年設計包裝。圖／民進黨連江縣黨部提供
民進黨連江縣黨部今日曝光地方黨部成立紀念酒，選用馬祖酒廠產製的40度高粱酒，並邀請馬祖在地青年設計包裝。圖／民進黨連江縣黨部提供

馬祖 民進黨

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