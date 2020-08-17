高市小內閣人事 陳其邁口風緊允全盤考量

高雄市長當選人陳其邁今天持續被媒體追問小內閣人事。但除了表明「會增加女性官員比例」，不針對媒體揣測名單答覆，並重申「會以在地、專業優先，做全盤考量」。

陳其邁上午出席日月光公司K13廠動土典禮，才剛當選市長，陳其邁所到之處與會人士恭賀不斷，經濟部長王美花、立委劉世芳都出席。這場動土典禮是陳其邁首次以市長當選人名義出席的公開活動。

媒體關切即將走馬上任，市府副市長及小內閣人事布局，他口風甚緊隻字不提。對於代理市長楊明州是否出任副手，陳其邁肯定楊明州是好的文官，未來會請他繼續幫忙。至於市政推動要「找對人、做對事，做全盤考量」。

對於副手是否會有女性出任？以及遭媒體點名副手人選，包括前高雄市議員林瑩蓉、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、前高市府代理市長許立明、前副市長史哲等人。陳其邁只簡短表示「不針對個人回應」。

媒體追問「小內閣會不會有女性局處首長？」陳其邁說，會增加女性官員比例，但還沒有徵詢人選。他重申，用人唯才，不分黨派、不分性別，除了專業在地，以及就產業轉型、增加就業，還有重大交通建設、減少空氣污染等「四大優先」方向尋覓人才。

對於國民黨籍議長曾麗燕「當選的民意代表性恐有不足，未來要在議會強力監督」看法。陳其邁說，議員監督市政是落實民主精神，更是民主政治ABC，雖然對於高雄的發展各有不同方法，但目標都一樣，團隊會尊重謙虛面對，也會要求局處首長多聽議員反映，有錯就要改進虛心接受指教。

封測大廠日月光集團今天舉行高雄K13廠動土典禮，預計將投資新台幣80億元建置廠房、2023年完工後再投資180億元擴充先進封裝產能，滿載年產值估達5億美金、可創造2800個就業機會，持續穩定台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。