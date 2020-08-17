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培力青年認識家鄉 台馬學子共同探索馬祖

中央社 / 連江縣17日電

為培力青年深入認識家鄉、探索馬祖文化，大學生帶領馬祖高中學生進行採訪訓練，在暑假共同學習，探索家鄉發掘趣味性。

教育部青年發展署桃連青年志工服務站舉辦影像記錄工作坊，在暑假期間由中原大學學生組成志工團隊，15日至17日帶領採訪調查的課程，並在今日出發前往東莒，兩地青年將共同探索東莒的漁業、信仰、飲食故事。

為了讓馬祖故事可藉由在地力量被訴說，桃連青年志工服務站從遊戲互動、訪談、拍攝、實作演練精進學生的採訪技巧，期待透過實際走訪台灣各地，以影像記錄的方式，保存與行銷台灣各地文化。

參與學生吳庭儀表示，經歷3天的學習，本來將採訪想像得很簡單，但透過培訓、實際演練後，比較取得採訪的經驗技巧。學生王儀分享，第一次體驗採訪方法，幫助自己學習到更多，而自己在馬祖生活很多年，卻不知道在地文化，如林坳嶼或傳統漁產曬法，幫助認識自己的家鄉。

活動志工中原大學團隊也向學員分享，藉由舉辦活動，也讓自己學習到很多事情，從馬祖小孩的熱情與認真獲得感動，也希望學生可以認同家鄉，未來有能力將家鄉文化探索出來。

中原大學服務學習中心盧永富表示，桃園居住大量旅台的馬祖人，因此今年暑期服務將馬祖作為服務地，不僅讓台灣青年在培力過程，具有志工服務熱忱，也希望為在地青年帶來技能，讓在地人與外地人激起交流，共同探索島嶼故事，也將馬祖珍貴的文化記錄下來。

馬祖 青年 中原大學

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