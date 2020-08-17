選後留言嗆殺高市官員 陳其邁：盼警加速偵辦

高雄市長當選人陳其邁受邀擔任日月光K13廠動土嘉賓，對於市府小內閣人選依舊不鬆口，但有關選後紛擾，有人留言要嗆殺市府官員，他表示，選舉已經過去，過激言論沒有必要，若涉及刑事犯罪，盼警方加速偵辦遏止暴力與犯罪，目前不會加強個人維安。

陳其邁表示，選舉過程有不同意見分歧，但選舉已經過去，應該重捨信任與團結，包括李眉蓁、吳益政與他的想法都一樣，期待高雄市政可以趕快啟動，過激言論沒有必要，若涉及刑事犯罪部分，盼警方加速偵辦來遏止暴力或刑事犯罪，目前不會升級個人維安，會照常工作與謝票。陳強調，呼籲大家要冷靜下來，選舉是一時的，不館任何黨派都要攜手合作，尊重任何政治操作。

對於高市府小內閣問題，陳其邁說未來會增加女性內閣比例，但對於副手與其他可能入閣人選仍未鬆口。他說，副手會用人唯才、不分黨派，以專業與在地為優先考量，代理市長楊明州是很好的文官，會繼續請他來幫忙推動市政，尚未徵詢任何人選，未來會全盤考量。

陳其邁說，過去擔任代理市長期間，任用多位優秀文官，他認為專業優先，文官若願意轉換跑道是他考慮方向。此外，行政院南部聯合中心執行長陳政聞、前議員林瑩蓉等人被媒體點名，陳其邁不願針對個人發表評論。