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中秋國慶連假台金航線 第二波加班機位開放訂位

中央社 / 金門縣17日電

中秋節及國慶日連續假期台灣金門航空機票管制期間第二波加班機，今天開放訂位。金門縣政府表示，兩個連假各提供2396、1216個機位，提醒民眾和旅客早日訂妥機位。

今年中秋節及國慶連假日台金航運機票管制時間為9月30日到10月2日、10月8日到10日台灣出發往金門；10月3日至5日、10月10日至12日金門出發回台灣機票。

縣府表示，中秋國慶台金管制航線之前已在7月27日開放正班機及第一波加班機訂位；航空公司依旅客訂位及需求情況再規劃第二波加班機。台金航線運能，中秋連假提供2396個座位數、國慶連假提供1216個座位。

縣政府觀光處表示，為儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，方便規劃後續加班機運能，旅客在訂票日起3天內應完成開票，例如今天訂票者，應在19日前完成開票，提醒旅客應注意開票期限，確保自身權益。

縣府提醒旅客，機票管制期間都會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，好讓有限的空運資源獲得更有效利用。

退票期限也規定為「最遲於航班起飛前辦理退票」，如因故無法搭乘原訂航班時，務必在航班起飛前通知航空公司取消訂位，並到原開票處依原機票規定辦理退票。

觀光處提醒旅客避免重複訂票，如須退票時，航空公司將依機票使用規定收取票價10%的退票費用。民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間在機場候補；搭機當天也請提早出門到機場報到，並備齊身分證件，順利搭機返鄉過節。

機票 中秋節

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