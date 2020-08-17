外籍遊客小琉球保育區內抓海膽 海巡持續追查

海巡署今天表示，昨天下午接獲民眾檢舉，有一名外籍男遊客在小琉球漁業資源保育區內徒手抓海膽，並用石頭敲擊，行為已觸法。海巡人員到場已不見這名遊客，今天將持續追查。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，檢舉的民眾提供一段所錄影片，這名外籍男子疑似腳被海膽刺傷，於是拋擲海膽甚至以石頭敲擊海膽，海巡人員隨即循線追查，抵達杉福港旁的漁業資源保育區後，依影片逐一核對現場遊客，已不見這名外籍男子，海巡署將持續追查。

海巡署表示，琉球嶼為全球少數的大型珊瑚礁島嶼，潮間帶生物種類眾多且多樣，近期因國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，島上遊客屢屢破萬，時有發生遊客觸摸海龜、抓海膽、盜採硨磲貝等違法、違規的行為。

海巡署再次宣導呼籲，小琉球設有漁業資源保育區，共劃分為「西北分區」、「潮間帶保育示範區」、「環島分區」等3個區域，在保育區範圍內禁止以任何方式採捕保育對象或破壞棲息地環境，以確保水產資源的永續利用。

海巡署表示，小琉球漁業資源保育區內非經主管機關核准的學術研究及管理人員外，禁止在保育區範圍內，以任何方式採捕（含徒手）保育對象或破壞棲息地環境行為，並且於每年12月至翌年3月禁止所有人員進入，如有違規行為，將會觸犯漁業法第44條，可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

海巡署也請民眾如有發現遊客違法觸摸、騷擾海龜或違反保育區內規定的行為，都可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，大家一起守護台灣珍貴的海洋生態。