不到一年29件外送員交通事故 屏警加強取締

屏東縣警局統計，去年10月至今foodpanda及Uber Eats外送員在屏東市的交通事故共29件、32人受傷，事故原因包含超速、違規闖紅燈及看導航不看路況，縣警局表示，將加強取締。

全台掀起美食外送熱潮，但外送員搶快造成的交通事故多，屏東也沒例外，縣警局今天表示，外送員常有搶快超速、違規闖紅燈及看導航不看路況等情形，導致事故風險高於普通用路人。

縣警局統計，自去年10月1日外送平台foodpanda及Uber Eats開始在屏東地區提供服務至今，單就屏東市已發生29件外送員交通事故，造成32人受傷，其中肇事原因以未注意車前狀況最多，其次依序為未依規定讓車、未保持安全距離，以及超車不當。

縣警局表示，肇事原因多與外送員速度、爭道有關，為防制類似交通事故發生，保障用路人生命財產安全，警察局即日起將針對外送員交通違規進行取締。

縣警局長李文章還針對外送員提醒交通規則及避免發生事故的方法，包含不超速、不搶快、不闖紅燈、專心騎車、不看手機、減速慢行、拚經濟不拚命、禮讓行人，以及不鑽車縫等。

李文章也呼籲外送平台業者，應辦理職前安全駕駛訓練課程，培養外送員「知法、守法、減速、停讓」的交通安全觀念。