暑假走出家門玩遊戲 屏東縣府打造孩子專屬樂園

屏東縣政府社會處克服屏東縣地形狹長限制，或是因偏鄉或交通不便的民眾，有平等參與兒童遊戲權利，今年暑假從屏北到屏南規畫15場次兒童遊戲節系列活動，每場主題多元，有封街、迷宮探險、打水戰與紙箱迷宮等，大小朋友玩得不亦樂乎，暑假接近尾聲，接下來兩個周末假日都有不同主題安排，邀請親子參與。

社會處指出，今年暑期活動社會處捨棄過往傳統擺設大型遊具形式，強調共融理念，關注不同年齡與障別都可以共同享受遊玩的樂趣，並創造兒童自己遊樂空間。遊戲權交由孩童操作、作主，運用隨手可取得畫具、紙箱等材料作道具，讓孩子和家長們創造屬於自己的創意王國。

主題多元，七月下旬，在內埔東寧國小封街辦理「街頭玩童‧就要醬玩」活動、和平共融遊戲場辦理「夏日共融打水戰」，佳冬運動公園辦理「FUN心玩一夏」。

上周六屏東縣長潘孟安化身孩子王與親子們同樂，和平公園的共融遊戲場，打造叢林水戰場，加上拳拳必濕猜拳潑水等遊戲關卡，精彩刺激。大朋友、小朋友，甚至小小孩全身濕透，玩得不亦樂乎，盡情享受在遊戲場內暢快地玩水消暑。

潮州公園「兒童遊戲全活動-迷宮探險」，以紙箱、水果籃及布幕，搭配現場樹木，營造迷宮。加上周邊的風車、拼圖及飛盤，讓孩子自行設計最愛的樣式。活動開始大人與孩子擬定作戰策略，拿起水槍追逐，及配搭公園樹木加入爬樹活動及搭建獨木橋，增添闖關活動的刺激與困難度，也訓練孩子平衡與膽量。

屏東區的家長們分享，孩子們暫時走出冷氣房，在和平共融遊戲場，讓有障礙的孩子們也能暢快地玩水消暑消耗體力，家長和孩子們一同廝殺分組對抗，促進親子互動。

枋寮區的家長們則驚喜分享很少到寬敞又安全佳冬運動公園場地，主辦單位提供多元素材讓孩子們和家長自行創作遊玩，不用昂貴3C產品也可以這麼好玩。