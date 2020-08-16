屏東三大日音樂最終場 腦麻青年圓了參加演唱會的夢

以「搖滾熱血狂想曲」為主題的屏東三大日音樂節，最後一場於今晚重磅登場，除邀請屏東子弟歌手林宥嘉、人氣歌手周興哲等人接連演出之外，還有一名21歲患有腦性麻痺的洪健評，到場參加人生首場演唱會，更替今晚演唱會帶來溫馨的氣氛。

第三日音樂以文青歌手為主題，由屏東出身的歌手林宥嘉、擁有2首破億夯曲的男歌手周興哲、嘻哈歌手高爾宣、等歌手，用這種嘻哈、藍調、抒情並交織著流行曲風，於屏東三大日音樂節，最後一晚重磅登場。

三大日音樂節，除了歌星演出之外，還有一名平日喜愛唱歌和表演的腦性麻痺患者洪健評，在鄰居的幫助下，帶著他今晚一同前往三大日音樂節，晚一圓洪想參加演唱會的夢。

接連三個晚上的演出，人潮填滿屏東體育前廣場，歌手不僅展現好的演出，觀賞民眾也在演唱會離場時，發揮公民素養，不僅將垃圾帶離現場，現場快速恢復整潔。

「屏東熱情總是多一度」，今晚屏東縣長潘孟安也在三大日音樂節登台致謝。潘孟安表示，感謝外縣市到屏東參加三大日音樂節的朋友，也配合防疫戴上口罩、量測體溫，以及離場時隨手帶走垃圾，做了最棒的示範。