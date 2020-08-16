快訊

從政遇挫折！柯文哲曾問 「我們能熬得住嗎」 陳佩琪這樣答

內門觀光休閒園區模擬圖曝光 112年完工啟用

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
水鳥景觀區模擬圖。圖／高市府觀光局提供
水鳥景觀區模擬圖。圖／高市府觀光局提供

高雄內門觀光休閒園區原本被視為壽山動物園新址，後來朝休閒園區方向規畫，歷經5年用地變更與環評作業，地方人士殷切期盼開園日。高雄市府觀光局表示，園區進入實際設計階段，規畫五大園區，預計112年完工，將成為東高雄軸線旅遊帶的最大特色景點之一。

高雄市立壽山動物園腹地10公頃，103年市府評選動物園新址，最後選定內門紫竹寺對面11.5公頃用地設置觀光休閒園區，多年來進度遲緩，只進展至聯外道路開闢作業。市府觀光局指出，園區用地編定為農牧用地與林業用地，不符合園區以動物及主題遊憩體驗為主的開發使用，觀光局辦理園區用地變更，已取得「水土保持規畫書」、「環境影響說明書」及內政部核發園區開發計畫許可。

觀光局近期邀集內門居民、實踐大學、旗山、田寮與杉林等地區公所開說明會。市府觀光局說明，未來分成「溫和動物區」、「生物多樣性區」、「原生動物區」及「水鳥生態區」，另與「辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作設置「原生植物園」，明年發包施工，112年全區完工。

觀光局代理局長邱俊龍表示，未來空間會融入內門宋江藝陣精神，依據高低起伏地形設計叢林體驗設施；休閒園區南接田寮月世界，東抵旗山、美濃，相信會成為東高雄區域觀光聯盟「東高慢食旅」的特色遊程。

吊橋橋塔模擬圖，設計融入宋江陣兵器的籐牌意象。圖／高市府觀光局提供
吊橋橋塔模擬圖，設計融入宋江陣兵器的籐牌意象。圖／高市府觀光局提供
溫和動物區模擬圖。圖／高市府觀光局提供
溫和動物區模擬圖。圖／高市府觀光局提供
多功能服務中心模擬圖，設計融入宋江陣兵器的雙斧意象。圖／高市府觀光局提供
多功能服務中心模擬圖，設計融入宋江陣兵器的雙斧意象。圖／高市府觀光局提供
原生動物區模擬圖。圖／高市府觀光局提供
原生動物區模擬圖。圖／高市府觀光局提供

觀光局 動物園

延伸閱讀

台南動保園區鑽探評估受阻 黃偉哲籲民眾理性討論

陳其邁當選高雄市長 林佳龍：高雄市民成就了三個指標

罷韓不等於挺邁 鄭文燦：民意期待高雄有個新開始

蘇貞昌：鐵道對台灣發展重要 新時代要有競爭力

相關新聞

潮州千萬產值紀念一卡通 為屏東新設共享單車做好準備

潮州鎮本月分別在六個地點設置公共自行車Pbike站，也在近期開始試營運，同時也晉升為屏東縣第二個設有Pbike站的鄉鎮。...

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

樹德科大校友劉士維、胡珈禎是大學班對，愛情慢跑11年，當年在校園許諾，若能攜手白首要回校園辦婚禮，這個心願在校友會促成下...

傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

你知道高粱除了可以釀酒外，還可以當掃把！移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民體驗金門「高粱掃帚」這項傳統技藝，今天...

壽山獼猴生態導覽員招募！降低遊客與獼猴因誤解而衝突

台灣獼猴今年起已從保育類動物，調整為一般類野生動物，高雄市環保局與台灣獼猴共存推廣協會合作，招募及培育在地種子「壽山台灣...

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

2020第18屆金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」今日上午在昔日烽火漫天的料羅灣82據點登場，今年受疫情影響，活動大縮水，約...

警察故事／葉憲威 臨危受命完成疫調任務

今年4月，國軍敦睦艦隊爆出集體染疫案，曾有2名官兵曾到訪屏東潮州，潮州警分局偵查隊長葉憲威受命在12小時內，完成2名官兵...

屏東郵輪巴士 神山線預約踴躍

屏東縣郵輪式公車神山線昨天啟航，神山線從8月8日開放預約後，5人即可成行，反應踴躍。有台北遊客搭第一班高鐵到屏東參加，期...

金馬離島 閱讀力名列前茅

網路閱讀興起重挫實體書籍閱讀，但新冠疫情影響，民眾無法出遊，今年上半年進館和借書量大多比去年同期增加。金門與馬祖雖是離島...

社團春秋／黃背心志工 警察民眾潤滑劑

屏東縣警局警察志工大隊內埔中隊志工們，擔任內埔警分局轄下派出所協勤志工，志工中隊副中隊長廖滿珍說，當警察志工要比一般志工...

大手牽小手 雄中深耕原鄉6年

高雄中學師生組「野一片夢之海」偏鄉服務團隊，暑假在屏東縣三地門鄉青山國小辦科學夏令營。雄中學生在偏鄉深耕6年，用心貼近當...

屏東三大日狂熱周末夜 搖滾主題現場嗨爆

屏東三大日音樂節第2天開唱， 今天晚間是「搖滾熱血狂想曲」主題，吸引爆多年輕朋友，縣立體育館前階梯、草地滿滿人潮，由於防...

恆春鎮長補選最後一夜 綠營預約陳其邁、藍營找黨主席

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選進入最後階段，3位政壇老將奮力衝刺，藍綠陣營選前之夜將找大咖站台，2位新人則按既有步調在網路發...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。