內門觀光休閒園區模擬圖曝光 112年完工啟用

高雄內門觀光休閒園區原本被視為壽山動物園新址，後來朝休閒園區方向規畫，歷經5年用地變更與環評作業，地方人士殷切期盼開園日。高雄市府觀光局表示，園區進入實際設計階段，規畫五大園區，預計112年完工，將成為東高雄軸線旅遊帶的最大特色景點之一。

高雄市立壽山動物園腹地10公頃，103年市府評選動物園新址，最後選定內門紫竹寺對面11.5公頃用地設置觀光休閒園區，多年來進度遲緩，只進展至聯外道路開闢作業。市府觀光局指出，園區用地編定為農牧用地與林業用地，不符合園區以動物及主題遊憩體驗為主的開發使用，觀光局辦理園區用地變更，已取得「水土保持規畫書」、「環境影響說明書」及內政部核發園區開發計畫許可。

觀光局近期邀集內門居民、實踐大學、旗山、田寮與杉林等地區公所開說明會。市府觀光局說明，未來分成「溫和動物區」、「生物多樣性區」、「原生動物區」及「水鳥生態區」，另與「辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作設置「原生植物園」，明年發包施工，112年全區完工。