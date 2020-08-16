「高雄147」包辦精饌米獎前三名 原來命名邏輯是這樣

高雄147稻米是高雄區農業改良場第一個研發的香米品牌，今年在「精饌米獎選拔賽」中包辦有機稻米組前三名。高雄農改場指出，高雄147是由「高雄145」與「台農74」雜交而成，帶有日本米血緣，上市以來頗受好評，中南部縣市都有栽種，連赴日本參賽也有佳績，獲得愛吃白米飯的日本人認同。

農糧署舉辦「2020年精饌米獎選拔賽」，競賽成績揭曉，有機米組前三名依序為池上多力米、台東池上鄉農會與高雄大寮日品有機米，稻米品種全是來自高雄農改場研發的高雄147稻米。

副場長吳志文指出，「高雄139」與日本「絹光」品種雜交產生「高雄145」，研發人員再將帶有芋頭香味的「台農74」與「高雄145」雜交完成高雄147，栽種地遍及台東、高雄、台南與屏東等地。

台灣許多作物都會用號次來命名，吳志文說，號次命名是為方便區別研發地與時間順序，農改場會依據不同作物來編號，以「高雄147」來說，前面意謂高雄農改場，後面數字則是稻米排序，目前稻米已經排到148號，稻米品種約50幾種，中間有跳號。

高雄農改場指出，精饌米獎選拔賽與一般稻米評鑑不同，農糧署隨機挑選3處商店秘密購買，依據品牌形象、外觀品質及食味進行評比，147號的白米外觀佳、榖粒大，米飯帶有淡淡芋頭香，符合「黏、彈、Q」的評審標準，去年赴日參加國際大會獲得金賞獎，在近6千個樣品中受肯定，擊敗不少日本米。