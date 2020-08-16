金門家扶頒大專新鮮人獎助學金 貼補就學費用如及時雨

再過幾周就要開學了，金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給受扶助的大專新鮮人，共有10人獲得，每人可獲得2至5萬元不等的助學金，希望這筆錢，可以協助孩子支付入學註冊的學雜與生活費用；家扶中心的扶幼委員也勉勵這些學子，能在求學的路上更加奮發向上，將來學成能回饋家鄉，報效國家。

典禮中，也特別邀請到家扶中心的大學應屆畢業生，畢業於國立台灣師範大學的陳姓學生，分享大學的求學經歷及生活歷程。從新生訓練、租屋細節、選課、校外活動參與及基本文書作業等多元面向切入，讓新鮮人們對於大學生活能有更具體的規劃，幫助他們及早籌備大學生活的準備工作。

8月起，各大專院校陸續放榜後，家長對於孩子升學大專院校無不感到光榮，但想到伴隨而來的學雜費開銷，也讓不少家長傷透腦筋，不知該從何處籌措龐大的學習費用，甚至讓家庭陷入是否要讓孩子升學的內心衝突。所幸善心的金門鄉親知悉後，不願看見學子因經濟困難，而斷送升學之路，紛紛慷慨解囊。

金門家扶也表示，錄取台灣地區的學校需負擔租屋及生活花費，因此提供每人5萬元助學金，錄取在地國立金門大學的，則提供每人助學金2.5萬元。此次學子錄取學校分別為：國立台灣大學社會工作系、國立金門大學企業管理系及社會工作系等，共發出獎助學金45萬元。

金門家扶中心指出，扶助的高中職應屆畢業生共有16人，其中10人錄取大專院校，另有2人尚待正式放榜。其餘未升學的4人，2人已找到工作、2人準備入伍。