快訊

從政遇挫折！柯文哲曾問 「我們能熬得住嗎」 陳佩琪這樣答

金門家扶頒大專新鮮人獎助學金 貼補就學費用如及時雨

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給家扶的大專新鮮人，家扶中心扶幼主委李根遠頒發獎金給考上台大社工系的李同學。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給家扶的大專新鮮人，家扶中心扶幼主委李根遠頒發獎金給考上台大社工系的李同學。圖／金門家扶中心提供

再過幾周就要開學了，金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給受扶助的大專新鮮人，共有10人獲得，每人可獲得2至5萬元不等的助學金，希望這筆錢，可以協助孩子支付入學註冊的學雜與生活費用；家扶中心的扶幼委員也勉勵這些學子，能在求學的路上更加奮發向上，將來學成能回饋家鄉，報效國家。

典禮中，也特別邀請到家扶中心的大學應屆畢業生，畢業於國立台灣師範大學的陳姓學生，分享大學的求學經歷及生活歷程。從新生訓練、租屋細節、選課、校外活動參與及基本文書作業等多元面向切入，讓新鮮人們對於大學生活能有更具體的規劃，幫助他們及早籌備大學生活的準備工作。

8月起，各大專院校陸續放榜後，家長對於孩子升學大專院校無不感到光榮，但想到伴隨而來的學雜費開銷，也讓不少家長傷透腦筋，不知該從何處籌措龐大的學習費用，甚至讓家庭陷入是否要讓孩子升學的內心衝突。所幸善心的金門鄉親知悉後，不願看見學子因經濟困難，而斷送升學之路，紛紛慷慨解囊。

金門家扶也表示，錄取台灣地區的學校需負擔租屋及生活花費，因此提供每人5萬元助學金，錄取在地國立金門大學的，則提供每人助學金2.5萬元。此次學子錄取學校分別為：國立台灣大學社會工作系、國立金門大學企業管理系及社會工作系等，共發出獎助學金45萬元。

金門家扶中心指出，扶助的高中職應屆畢業生共有16人，其中10人錄取大專院校，另有2人尚待正式放榜。其餘未升學的4人，2人已找到工作、2人準備入伍。

金門家扶中心的頒獎典禮，由家扶中心扶幼主委李根遠、副主委黃聿標、扶幼委員洪秀暖、楊肅謙、李淑賢、陳緣姿以及中心主任李桂平參加。

金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給家扶的大專新鮮人，希望這筆錢，可以協助孩子支付入學註冊的學雜與生活費用。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心今天頒發獎助獎學金給家扶的大專新鮮人，希望這筆錢，可以協助孩子支付入學註冊的學雜與生活費用。圖／金門家扶中心提供

金門 家扶中心

延伸閱讀

金門家扶贈大專新鮮人助學金 期許回鄉貢獻

傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

星宇金門包機 暫緩規劃

相關新聞

潮州千萬產值紀念一卡通 為屏東新設共享單車做好準備

潮州鎮本月分別在六個地點設置公共自行車Pbike站，也在近期開始試營運，同時也晉升為屏東縣第二個設有Pbike站的鄉鎮。...

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

樹德科大校友劉士維、胡珈禎是大學班對，愛情慢跑11年，當年在校園許諾，若能攜手白首要回校園辦婚禮，這個心願在校友會促成下...

傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

你知道高粱除了可以釀酒外，還可以當掃把！移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民體驗金門「高粱掃帚」這項傳統技藝，今天...

壽山獼猴生態導覽員招募！降低遊客與獼猴因誤解而衝突

台灣獼猴今年起已從保育類動物，調整為一般類野生動物，高雄市環保局與台灣獼猴共存推廣協會合作，招募及培育在地種子「壽山台灣...

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

2020第18屆金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」今日上午在昔日烽火漫天的料羅灣82據點登場，今年受疫情影響，活動大縮水，約...

警察故事／葉憲威 臨危受命完成疫調任務

今年4月，國軍敦睦艦隊爆出集體染疫案，曾有2名官兵曾到訪屏東潮州，潮州警分局偵查隊長葉憲威受命在12小時內，完成2名官兵...

屏東郵輪巴士 神山線預約踴躍

屏東縣郵輪式公車神山線昨天啟航，神山線從8月8日開放預約後，5人即可成行，反應踴躍。有台北遊客搭第一班高鐵到屏東參加，期...

金馬離島 閱讀力名列前茅

網路閱讀興起重挫實體書籍閱讀，但新冠疫情影響，民眾無法出遊，今年上半年進館和借書量大多比去年同期增加。金門與馬祖雖是離島...

社團春秋／黃背心志工 警察民眾潤滑劑

屏東縣警局警察志工大隊內埔中隊志工們，擔任內埔警分局轄下派出所協勤志工，志工中隊副中隊長廖滿珍說，當警察志工要比一般志工...

大手牽小手 雄中深耕原鄉6年

高雄中學師生組「野一片夢之海」偏鄉服務團隊，暑假在屏東縣三地門鄉青山國小辦科學夏令營。雄中學生在偏鄉深耕6年，用心貼近當...

屏東三大日狂熱周末夜 搖滾主題現場嗨爆

屏東三大日音樂節第2天開唱， 今天晚間是「搖滾熱血狂想曲」主題，吸引爆多年輕朋友，縣立體育館前階梯、草地滿滿人潮，由於防...

恆春鎮長補選最後一夜 綠營預約陳其邁、藍營找黨主席

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選進入最後階段，3位政壇老將奮力衝刺，藍綠陣營選前之夜將找大咖站台，2位新人則按既有步調在網路發...

熱門新聞

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。