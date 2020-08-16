快訊

中職／連四季20轟 張志豪成中職史上第一人

抗戰勝利祕辛 日軍早在天皇宣布前與老蔣密談投降條件

金門家扶贈大專新鮮人助學金 期許回鄉貢獻

中央社 / 金門縣16日電

金門家扶中心今天頒發大專新生獎助學金，共有十人獲得。家扶委員恭喜這些大學新鮮人即將邁入人生新里程碑，並提醒學有所成一定要回鄉服務。受獎學子允諾會回饋社會。

助學金頒獎茶會下午在金門家扶中心會議室舉行，錄取台灣地區學校的學子因需負擔租屋及生活花費，因此提供每人新台幣5萬元助學金；錄取在地國立金門大學的學子，提供每名助學金2.5萬元。

金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠不斷叮嚀學生，一定要常常打電話向父母報平安，課餘可以打工，充實生活經驗。

扶幼委員李淑賢勉勵學生努力吸收新知，「學到就是你的，什麼都可以嘗試，就是不要去碰毒品」。

即將成為國立台灣大學社工學系新鮮人的李佳頴說，她要充分運用台大豐富的資源，未來大學生活不自我設限，要充分探索自我；她同時計劃修教育學分，將來回鄉教書，她也期許將來有能力時，一定要回饋曾經幫助過她的人。

考上屏東科技大學車輛工程系的吳祐騰將第一次離鄉背井，心情有些緊張，他希望未來能考上證照，回鄉服務。

李佳頴則透露吳祐騰擅於表演，又會跳舞，未來不妨朝表演藝術方向努力。

曾接受家扶中心受助的陳筱蘭今年從台灣師範大學人類發展與家庭學系畢業，她分享新鮮人入學教戰守則，建議學弟妹大學期間要努力拓展自我，多參與例如「返鄉服務」等社團，在社團所學將來都可運用到職場。

她並建議，大三就要思考未來志向，例如決定考國家考試，就有1年時可以準備。

除了以上學生，這次獲得助學金的還有國立金門大學企業管理學系及社會工作學系、淡江大學財務金融學系及電機工程學系、真理大學人文與資訊學系、台南應用科技大學美術系等科系的家扶受助學子。

金門 家扶中心 新鮮人

延伸閱讀

傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

星宇金門包機 暫緩規劃

戰時一度絕跡 金門中秋博餅再現

相關新聞

潮州千萬產值紀念一卡通 為屏東新設共享單車做好準備

潮州鎮本月分別在六個地點設置公共自行車Pbike站，也在近期開始試營運，同時也晉升為屏東縣第二個設有Pbike站的鄉鎮。...

從互嗆不順眼到來電 樹德科大班對情侶返校園走紅毯

樹德科大校友劉士維、胡珈禎是大學班對，愛情慢跑11年，當年在校園許諾，若能攜手白首要回校園辦婚禮，這個心願在校友會促成下...

傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

你知道高粱除了可以釀酒外，還可以當掃把！移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民體驗金門「高粱掃帚」這項傳統技藝，今天...

壽山獼猴生態導覽員招募！降低遊客與獼猴因誤解而衝突

台灣獼猴今年起已從保育類動物，調整為一般類野生動物，高雄市環保局與台灣獼猴共存推廣協會合作，招募及培育在地種子「壽山台灣...

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

2020第18屆金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」今日上午在昔日烽火漫天的料羅灣82據點登場，今年受疫情影響，活動大縮水，約...

警察故事／葉憲威 臨危受命完成疫調任務

今年4月，國軍敦睦艦隊爆出集體染疫案，曾有2名官兵曾到訪屏東潮州，潮州警分局偵查隊長葉憲威受命在12小時內，完成2名官兵...

屏東郵輪巴士 神山線預約踴躍

屏東縣郵輪式公車神山線昨天啟航，神山線從8月8日開放預約後，5人即可成行，反應踴躍。有台北遊客搭第一班高鐵到屏東參加，期...

金馬離島 閱讀力名列前茅

網路閱讀興起重挫實體書籍閱讀，但新冠疫情影響，民眾無法出遊，今年上半年進館和借書量大多比去年同期增加。金門與馬祖雖是離島...

社團春秋／黃背心志工 警察民眾潤滑劑

屏東縣警局警察志工大隊內埔中隊志工們，擔任內埔警分局轄下派出所協勤志工，志工中隊副中隊長廖滿珍說，當警察志工要比一般志工...

大手牽小手 雄中深耕原鄉6年

高雄中學師生組「野一片夢之海」偏鄉服務團隊，暑假在屏東縣三地門鄉青山國小辦科學夏令營。雄中學生在偏鄉深耕6年，用心貼近當...

屏東三大日狂熱周末夜 搖滾主題現場嗨爆

屏東三大日音樂節第2天開唱， 今天晚間是「搖滾熱血狂想曲」主題，吸引爆多年輕朋友，縣立體育館前階梯、草地滿滿人潮，由於防...

恆春鎮長補選最後一夜 綠營預約陳其邁、藍營找黨主席

五搶一的屏東縣恆春鎮長補選進入最後階段，3位政壇老將奮力衝刺，藍綠陣營選前之夜將找大咖站台，2位新人則按既有步調在網路發...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

影／企業家捐款600萬價購 員林最牛釘子戶終於拆了

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。