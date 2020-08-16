金門家扶贈大專新鮮人助學金 期許回鄉貢獻

金門家扶中心今天頒發大專新生獎助學金，共有十人獲得。家扶委員恭喜這些大學新鮮人即將邁入人生新里程碑，並提醒學有所成一定要回鄉服務。受獎學子允諾會回饋社會。

助學金頒獎茶會下午在金門家扶中心會議室舉行，錄取台灣地區學校的學子因需負擔租屋及生活花費，因此提供每人新台幣5萬元助學金；錄取在地國立金門大學的學子，提供每名助學金2.5萬元。

金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠不斷叮嚀學生，一定要常常打電話向父母報平安，課餘可以打工，充實生活經驗。

扶幼委員李淑賢勉勵學生努力吸收新知，「學到就是你的，什麼都可以嘗試，就是不要去碰毒品」。

即將成為國立台灣大學社工學系新鮮人的李佳頴說，她要充分運用台大豐富的資源，未來大學生活不自我設限，要充分探索自我；她同時計劃修教育學分，將來回鄉教書，她也期許將來有能力時，一定要回饋曾經幫助過她的人。

考上屏東科技大學車輛工程系的吳祐騰將第一次離鄉背井，心情有些緊張，他希望未來能考上證照，回鄉服務。

李佳頴則透露吳祐騰擅於表演，又會跳舞，未來不妨朝表演藝術方向努力。

曾接受家扶中心受助的陳筱蘭今年從台灣師範大學人類發展與家庭學系畢業，她分享新鮮人入學教戰守則，建議學弟妹大學期間要努力拓展自我，多參與例如「返鄉服務」等社團，在社團所學將來都可運用到職場。

她並建議，大三就要思考未來志向，例如決定考國家考試，就有1年時可以準備。

除了以上學生，這次獲得助學金的還有國立金門大學企業管理學系及社會工作學系、淡江大學財務金融學系及電機工程學系、真理大學人文與資訊學系、台南應用科技大學美術系等科系的家扶受助學子。