潮州千萬產值紀念一卡通 為屏東新設共享單車做好準備

潮州鎮本月分別在六個地點設置公共自行車Pbike站，也在近期開始試營運，同時也晉升為屏東縣第二個設有Pbike站的鄉鎮。在此之前，潮州鎮公所為歡慶台鐵潮州設站百年，於年初推出「潮州建站百年紀念」一卡通，更搭配在地消費滿千免費兌換的活動，已替潮州創下近千萬的消費金額，同時也替未來潮州鎮Pbike站預作準備。

今年為台鐵潮州設站百年紀念，潮州鎮公所也在年初推出「潮州建站百年紀念」一卡通，並搭配4個不同活動時段，讓居民與遊客在地消費滿額即可免費兌換一卡通的活動，

一卡通兌換活動，分別從第一波，一卡通兌換活動為6月2日，搭配潮州日式歷史建築文化園區「潮・人展」活動於3天內兌換完畢；第二波及第三波，分別為暑假、全中運期間兌換完畢，粗估已替潮州創下近千萬的消費金額。

潮州鎮公所表示，一卡通除了振興地方經濟，另一個目的，是替今年潮州增設公共自行車Pbike站預做準備，也期望兌換一卡通的居民或遊客，無論通勤或觀光都能在潮州地區使用。

目前屏東縣政府已在預潮州鎮內六個地區設置公共自行車Pbike站，地點分別為，潮州日式歷史建築文化園區、潮州圖書館、潮州火車站、潮州國中等六處，且每站提供32輛公共自行車，未來也會有192輛公共自行車，供潮州居民與遊客使用。

屏東縣政府交旅處表示，公共自行車Pbike站在屏東實施已經相當成熟，此外，潮州鎮新設的Pbike，也有曾對舊有的設計進行調整，包括單車前車籃改將原本的塑膠籃改為鐵欄，輪胎也改為無須打氣的實心輪胎，藉此減低爆胎風險，與維修成本。