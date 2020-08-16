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傳承在地技藝 移民署金門站教新住民做高粱掃帚

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦手作課程，教新住民DIY「高粱掃帚」，大受親子歡迎，大家都玩得超開心的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦手作課程，教新住民DIY「高粱掃帚」，大受親子歡迎，大家都玩得超開心的。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

你知道高粱除了可以釀酒外，還可以當掃把！移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民體驗金門「高粱掃帚」這項傳統技藝，今天在水頭商業旅客服務中心舉辦手作課程，邀請劉奕宏老師傳授新住民認識金門高粱歷史文化，並安排親子手作高粱掃帚課程，希望利用廢棄高粱桿子教導新住民們DIY「高粱掃帚」，成品不但能用來整理環境，也可當裝飾品，大受親子歡迎，大家都玩得超開心的。

亨式暢遊的在地文化推廣教師劉奕宏說，「金門話」稱高粱，為「蘆黍」，是金門的特有作物，除了大家熟悉的金門高粱酒、糕點以外，還有實用又流行的DIY高粱掃帚，劉奕宏邊說邊示範將整株高粱桿整理成束、固定、紮綁、穗花打散成扇形、高粱穗花部分再紮綁、調整與修剪，每個過程都不能馬虎。

參加的新住民興奮地表示，以前只知道高粱酒，不知道高粱還可以作成掃帚，剛開始跟孩子一起做的時候還會手忙腳亂，光是要固定跟紮綁就需要很多時間，還好在老師的協助下，才能順利綁出美美的掃帚。在此次課程中，服務站也向新住民宣導相關居停留法令並同時進行有獎徵答，協助新住民朋友熟知自己的權益，更加瞭解台灣的移民法規。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門有獨特的地理位置與豐富的文化底蘊，希望學員藉由課程，瞭解到金門在地的文化與生態，讓綁蘆黍不只是DIY，而是一種記憶、溫度與傳承。

移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦手作課程，教新住民DIY「高粱掃帚」，與會學員與老師合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦手作課程，教新住民DIY「高粱掃帚」，與會學員與老師合影。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
親子學習DIY「高粱掃帚」，將整株高粱桿整理成束、固定、紮綁、穗花打散成扇形、高粱穗花部分再紮綁、調整與修剪。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
親子學習DIY「高粱掃帚」，將整株高粱桿整理成束、固定、紮綁、穗花打散成扇形、高粱穗花部分再紮綁、調整與修剪。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

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