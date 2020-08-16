壽山獼猴生態導覽員招募！降低遊客與獼猴因誤解而衝突
台灣獼猴今年起已從保育類動物，調整為一般類野生動物，高雄市環保局與台灣獼猴共存推廣協會合作，招募及培育在地種子「壽山台灣獼猴生態導覽員」。輔導員學獼猴呼聲叫喚族群，看猴子糞便新鮮度推測出沒時間、從落葉辨猴群行蹤，學員必須經過6天室內、戶外課程，還有筆試及口試，才能得到授證，去年通過率約五成。
台灣獼猴現在雖非保育類，但仍不能任意獵捕或宰殺，也不能隨意飼養。環保局綜合計畫科長林燦銘表示，此次生態導覽培訓課程規畫相當豐富，有壽山國家自然公園及台灣獼猴概述、壽山地質的認識、生態旅遊與案例分享及解說技巧的指導等課程。學員經過一連串的訓練及戶外解說實習，能夠更深入認識壽山地質環境、原生動植物種與自然生態間的關係，進而理解台灣獼猴的習性，用更友善的方式共存，有效降低遊客與獼猴因誤解而導致的衝突事件。
輔導員會帶著學員入山，因為長久跟猴群相處，用特別的呼聲喚出猴群，解說獼猴生態。林燦銘說，猴子是母系社會，公猴有時會被排除在外；輔導員光看猴子糞便，就可以知道猴子吃了些什麼、到哪裡覓食過？糞便的新鮮度，可以看出猴子作息；從新落葉的情形，就可以分辨猴子行進的方向。
想加入生態解說員行列的民眾，即日起可透過網路進行報名，9月5日、13日在市立圖書館鼓山分館，將舉辦兩場導覽員招募及培訓說明會，現場也可報名。期望透過此次招募培訓課程，帶動地方環境生態導覽、教育宣導、友善獼猴推廣等，將生態保育解說活動融入在地社區發展，創造高雄壽山環境的生態價值。網路報名連結https://forms.gle/YqeQ1XGsjPzQgAx5A。
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