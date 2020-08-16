金門搶灘料羅灣登場 海灘上美女、猛男超吸睛

2020第18屆金門海上長泳活動「搶灘料羅灣」今日上午在昔日烽火漫天的料羅灣82據點登場，今年受疫情影響，活動大縮水，約有750位泳士報名參加，其中約200人為金門縣民，另外有30位左右18歲以下的泳士，在金門縣長楊鎮浯、議長洪允典等人主持鳴槍後，穿戴五顏六色泳裝與泳帽的選手陸續下水，將海面妝點得熱鬧繽紛。

搶灘料羅灣與金廈泳渡，過去是金門每年的重點活動，每年都會吸引兩岸約2千名泳士報名參賽，去年因海象不佳，首次宣布停賽；今年又因為疫情關係，大陸的選手來不了，台灣的選手也來不多，反而是以在地居民為主，讓周邊停車場一早就停滿塞爆了。

包括楊鎮浯、金門議長洪允典、副議長周子傑、中華體總會長張朝國會長、中華奧會副秘書長吳國譽等人也跨海來金門參加開幕儀式，並一起主持鳴槍，槍響過後，選手們就爭先恐後的往海面衝，看起來就像下水餃一樣，相當有趣。

楊鎮浯表示，這項活動象徵著金門從對峙的戰地成為兩岸交流的前線，彰顯金門人追求和平與發展的決心，這場作為金門開放海域的首場活動，感謝各位泳士的熱情參與，在風險評估小組評估海象、氣候等數據後，楊鎮浯也宣布，海象穩定，順利開賽。今年為了吸引更多泳士參賽，除了將去年的2400公尺長泳延長至3000公尺，也新增1500公尺及750公尺的短距離組別，讓不同程度的泳士們都能體驗到搶灘料羅灣的魅力。

此次賽事由有「鐵人界安心亞」之稱的柳怡卉擔任賽事代言人，她以1小時02分順利完賽3000公尺賽事，展現其國手實力。

而為了鼓勵報名人數最多隊伍(金門地區3隊、臺灣3隊)，縣府特別獎勵各隊紅標高粱酒1箱，金門地區獲獎隊伍為金門縣立泳池隊(37人)、金門鐵人啦啦隊(35人)及金瑞成貢糖(34人)，台灣地區獲獎隊伍為SBC悠泳部落客(29人)、沙鹿早泳(27人)及蘆洲姑爺隊（24人）。