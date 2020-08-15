時力要強力監督陳其邁 促正視勞工、橋科、交通問題
民進黨陳其邁當選高雄市長，時代力量高雄市黨部晚間以新聞稿促陳其邁要重視勞工權益，要正視橋科引進產業耗電、再生水回收率低和可能排擠有機農業等問題，也要妥善解決交通混亂的現況，時力高雄市議員林于凱、黃捷將會嚴格監督。
時力黨部表示，低薪、勞動待遇不佳是高雄人長期的痛點，陳其邁在補選候選人選舉公報上的 14 項政見與 2018 施政白皮書的 12 項主軸，未提及如何保障勞工權益；加強落實勞檢、納入工會陪檢機制、建立吹哨者保護機制、與工會建立常態溝通平台等都是還可以努力的方向。
時力黨部指出，為了解決產業「五缺」缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的問題，中央地方合力規畫了橋頭科學園區等產業園區，但依橋科目前以高耗能半導體產業為首的規畫，園區耗電量 450MW，約相當於一座興達燃氣機組發電量、用水量每日4 萬噸，再生水回收率僅 5%，都不容小覷。此外，橋科用地恐徵收中崎有機農業專區，是否能把零和問題轉變為共榮共生的願景，考驗執政者的智慧。
「交通混亂」方面，時力認為陳的政見有興建完善大眾運輸，選前也曾表態會加速輕軌、捷運動工，但除了大工程之外，還有許多要從日常做起的基本功，例如道路標線標誌造成行車動線混亂，人行道上寬度不足或被違規占用，還有道路施工品質問題等，都有待解決。
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