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警察故事／葉憲威 臨危受命完成疫調任務

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣報導
屏東縣潮州警分局偵查隊長葉憲威，曾參與棘手的敦睦艦隊集體染疫案，率領隊員連夜協助完成官兵疫調足跡。 記者陳弘逸／攝影
屏東縣潮州警分局偵查隊長葉憲威，曾參與棘手的敦睦艦隊集體染疫案，率領隊員連夜協助完成官兵疫調足跡。 記者陳弘逸／攝影

今年4月，國軍敦睦艦隊爆出集體染疫案，曾有2名官兵曾到訪屏東潮州，潮州警分局偵查隊長葉憲威受命在12小時內，完成2名官兵離艦3天的疫調足跡。葉運用辦案技巧，展現高效率完成使命，安定民眾的心，葉憲威與隊員獲得防疫英雄獎。

葉憲威從警20年，曾任刑大肅竊組組長、刑大偵一隊隊長等，刑事經驗豐富。敦睦艦隊染疫案被爆出那一天，葉憲威休假回高雄，接到要立即執行官兵疫調消息，立刻趕回分局，召集4名隊員組成疫調小隊。

官兵通聯紀錄與口述資料，要在當晚10點才能送達，疫調時間緊迫，且分秒必爭，葉要求隊員先啟動前置作業。

疫調過程挑戰不少，遇上官兵口述資料與通聯紀錄不吻合情況，只能釐清官兵活動足跡，除找出確診者足跡，連同接觸者，也在有限時間內一併追查。

葉憲威說，病毒是看不見的敵人，執行任務要防止自己與隊員染疫，又擔心造成民眾恐慌，到足跡點勘查時，只戴口罩、手套。

回憶疫調過程，葉憲威說，疫調與追查罪犯一樣要掌握黃金時間，若晚一步或方向錯誤，可能造成後續更多困擾與風險。

葉憲威和同仁以手機通聯紀錄、社群軟體打卡及監視器畫面交叉比對，耗費一番工夫，總算拼湊出正確疫調足跡，並即時呈報疫調資料。人民保母也是防疫尖兵，葉憲威與隊員上月由警政署長陳家欽頒發防疫英雄獎。

敦睦艦隊 屏東 口罩

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