屏東三大日狂熱周末夜 搖滾主題現場嗨爆

屏東三大日音樂節第2天開唱， 今天晚間是「搖滾熱血狂想曲」主題，吸引爆多年輕朋友，縣立體育館前階梯、草地滿滿人潮，由於防疫關係，規定民眾戴口罩才能入場，大家戴著口罩，盡情享受音樂洗禮。

不受屏東三大日音樂節第一天雨勢影響，15日第二日來自各地樂迷陸續湧入，屏東縣政府因應可能爆滿的人潮，前一晚漏夜在一旁仁愛路架設400吋螢幕，讓擠不進場的民眾一同嗨歌。

第二日的搖滾主題，邀請金曲樂團茄子蛋犀利開唱，極少參與戶外場演出的茄子蛋，2年前發行首張專輯獲得最佳台語專輯與最佳新人獎，2019年入圍年度歌曲獎，今年又入圍最佳樂團及台語專輯，搖滾洗腦夯曲百聽不厭倦。

老王樂隊、法蘭黛樂團與原子邦妮，高人氣獨立樂團，攻佔屏東縣立體育館，全場尖叫聲不斷，台下歌迷跟著音樂一起搖擺。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，三大日音樂節三天主題不同，成為屏東音樂品牌，獨特性強烈。今年的海報主視覺設計，破天荒與網路知名插畫家累累合作，用畫面中小女孩坐在玫瑰花中，帶著耳機聆聽音樂放鬆的模樣，希望大家來到三大日盡情享受。

屏東縣政府在三大日音樂節現場設置拍照打卡點，仿照海報中小女孩，供民眾拍照打卡留念，每個人都是三大日的主角。