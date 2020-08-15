金門中秋博餅活動9月1日登場 最大獎是汽車等你開回家

已邁入第15年的金門中秋節年度盛事「中秋博狀元餅」活動，將自9月1日起一連熱鬧一個月，從金門尚義機場迎客博餅、店家博餅、網路博餅、鄉鎮博餅賽，到台北、台中、高雄鬧區快閃博餅體驗暖身，為中秋佳節掀起一波民俗娛樂活動熱潮。 縣府表示，為了吸引更多遊客參與，今年還有集章抽獎，最大獎有汽車與台金來回機票。

縣府今天下午2點多在金門尚義機場舉行「博餅」啟動記者會，特別安排狀元遊街秀等熱鬧表演，吸引不少遊客圍觀，縣長楊鎮浯也向貴賓介紹博狀元餅活動的歷史典故。楊鎮浯說，博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子方式進行，通常是投擲六粒骰子，利用骰子點數組合決定獎品，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。

相傳博餅是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，進而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動，中秋博餅流傳迄今逾300年。

金門戰地政務時期一度絕跡，為傳承民俗、發展觀光，縣府恢復舉辦「中秋博狀元餅」活動，2012年入選交通部觀光局「台灣觀光年曆」的國際型觀光活動。