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金門海岸巡長官履新 首站拜會漁會與漁民一家親

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部主任陳朝陽（右三）率第九岸巡隊隊長葉兆航（右一）等人，拜會金門縣漁會理事長吳安樂（左三）。圖／金門岸巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部主任陳朝陽（右三）率第九岸巡隊隊長葉兆航（右一）等人，拜會金門縣漁會理事長吳安樂（左三）。圖／金門岸巡隊提供

金門海岸巡大風吹，近期各隊部長官全部輪調調整，海巡署金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部主任陳朝陽率第九岸巡隊隊長葉兆航、第九海巡隊隊長曾忠智及金門查緝隊隊長謝忠諭於日昨前往金門區漁會拜會，由金門區漁會理事長吳安樂親自接待，雙方針對漁事服務等議題進行意見交流與討論。

陳朝陽等一行人在拜會吳安樂與總幹事許丕煌時，也針對外界關注的大陸越界抽砂船及漁船取締等議題進行意見交換，吳安樂對海巡同仁平時各項漁船執檢、岸際巡查及海域執法工作辛勞，予以肯定及嘉勉。

陳朝陽向吳安樂指出，到任後第一時間拜會漁會，就是希望能增進海巡署與漁民朋友的交流互動，並傾聽漁民朋友最直接心聲，他也表示，海巡署每位同仁都致力於執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，並持續配合推動行政院「向海致敬」政策。海巡工作的推展除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友們的認同與協助更是功不可沒，未來將以維護漁民作業權益及安全，落實海巡服務使民眾有感的最高宗旨。

海巡署表示，海巡工作除以五大核心任務為主軸，近期更戮力於「牛結節疹」、「非洲豬瘟」及「COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎)」防範措施，嚴防疫病入侵破口，確保國境安全；漁民朋友或民眾有任何需要服務的地方，皆可撥打海巡署「118」免費報案專線。

金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部主任陳朝陽率第九岸巡隊隊長葉兆航等人，拜會金門縣漁會理事長吳安樂（左三），針對漁事服務等議題進行討論。圖／金門岸巡隊提供
金馬澎分署第十二(金門)巡防區指揮部主任陳朝陽率第九岸巡隊隊長葉兆航等人，拜會金門縣漁會理事長吳安樂（左三），針對漁事服務等議題進行討論。圖／金門岸巡隊提供

海巡署 漁民 金門

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