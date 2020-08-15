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安心旅遊 屏東已申請第3波補助 恆春半島、小琉球最夯

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣小琉球熱門景點花瓶岩。記者劉星君／攝影
屏東縣小琉球熱門景點花瓶岩。記者劉星君／攝影

安心旅遊補助7月1日路，屏東縣府交旅處指出，安心旅遊補助縣府7月底申請第二次8千萬補助，預估周末將申請完，縣府已向中央申請第三波安心旅遊補助。交旅處指出，安心旅遊補助，屏東縣以恆春半島、東港小琉球為大宗，近期原鄉收穫祭，屏北原鄉、潮州、萬巒一帶也很踴躍，帶動周邊旅遊熱潮。

安心旅遊補助，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動合法旅宿，每晚每房折抵1千元，離島小琉球最高共可補助2千元；中央分次補助地方政府，每波8千萬元，共8萬房。交旅處指出，屏縣第1波補助額度在7月25日用完，第2波預計本周末額滿，縣府已向觀光局申請第3波補助。

交旅處長黃國維說，訂房以恆春地區、小琉球最熱門，核心區滿房，非核心區平、假日幾乎額滿，鄰近的小琉球，有100多家旅宿的東港，訂房也很熱門。近期原鄉收穫祭，屏北原鄉、潮州、萬巒一帶也很踴躍，帶動周邊旅遊熱潮。

交旅處表示，安心旅遊至10月底，每波補助達8成，就向中央申請下波補助，歡迎民眾國旅首選屏東。

交旅處指出，民眾在安心旅遊補助期間內來屏東玩，除了享有住宿補助外，縣府加碼搭配「百千萬」優惠活動，更能讓您來屏東觀光，體驗熱情多一度，旅遊精彩度多二度，回憶更是多好幾度，相關優惠加碼活動預計9月初公布。

小琉球 屏東縣 東港

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