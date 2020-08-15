高雄首任民選市長是誰？1950高雄影像典藏特展告訴你

今天是高雄市長補選投票日，高雄馬上又要產生新的市長。你知道高雄市的第一任民選市長是誰嗎？高雄市歷史博物館即日起至明年3月31日，推出「映像印象-1950高雄影像典藏特展」，帶觀眾體會在政治情勢詭譎緊張的1950年代高雄，首次舉辦民選縣市首長的氛圍。

「高雄市長候選人登記第二號謝掙強，敬請各位先生、各位女士、各位青年朋友，多多擁護……」觀眾在展場聽到這樣的廣播聲。高史博表示，這樣的競選宣傳在現在聽起來稀鬆平常，但在1950年代的台灣，可是經過一番過程，1951年舉行了高雄市第一任民選市長選舉。

「映像印象-1950高雄影像典藏特展」精選百餘件與1950年代高雄城市生活息息相關的典藏文物，包含高雄首屆民選市長謝掙強先生的子女謝士煌、謝士佩所捐贈的1950年代的珍貴影像紀錄，及競選宣傳車錄音檔案等，希望透過展覽，帶觀眾回溯當年的高雄風光，一覽1950年代的高雄呈現出港口城市所擁有的多元文化特色。

高史博館長王御風表示，1950年代的高雄很有趣，感謝前市長謝掙強與家屬的捐贈，讓大家看到現代選舉宣傳的雛形。除了選舉還有來自澎湖、台南、外省的移民，更有潮汕的移民帶來沙茶的文化，促使高雄市七賢路沙茶火鍋店的興起；當時的美援，也帶來甜甜圈、麵包的西餐飲食習慣。