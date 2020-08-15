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在蓮霧故鄉打造夢想樂園 佳冬農會要全鄉活絡起來

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東佳冬農會和廠商合作開發蓮霧果乾、含果粒的果醬冰飲品等產品，最近再推可吃到蓮霧果粒的雪糕，搶攻炎夏冰品商機，圖／佳冬農會提供
屏東佳冬農會和廠商合作開發蓮霧果乾、含果粒的果醬冰飲品等產品，最近再推可吃到蓮霧果粒的雪糕，搶攻炎夏冰品商機，圖／佳冬農會提供

農業走向觀光化，是經濟時代的趨勢；屏東縣沿海的佳冬鄉被譽為「黑珍珠蓮霧故鄉」，佳冬農會繼開創自有蓮霧品牌「透紅佳人」，透過倉儲、銷售、加工拓展內外銷市場，為讓傳統產業轉型觀光，農會再利用閒置倉庫打造探索館，明年擴大為導入觀光工廠、意象公園和串聯農漁產業的「紅透佳人夢想樂園」，成為屏鵝公路上的亮眼的「道之驛」。

屏東縣沿海種植南洋改良種蓮霧，有「黑珍珠」美稱，皮薄肉脆汁多味甜，加上紅通通外皮代表喜氣，是農曆年節最佳伴手禮，曾在國宴中招待貴賓的水果；佳冬農會總幹事林淑玲說，蓮霧色澤紅潤透亮如同美人般，故取其透紅顏色及玲瓏有緻的形體，附以抽象擬人化，並與佳冬的「佳」字結合，取名透紅佳人，開創自有品牌，藉由國產優良品牌水果認證，取得消費者信賴。

蓮霧有產季，但蓮霧產季末尾的果實常因盛產無處可銷，佳冬農會和廠商合作開發蓮霧果乾、含果粒的果醬冰飲品等產品，最近再推可吃到蓮霧果粒的雪糕，搶攻炎夏冰品商機，也讓消費者全年都能享受蓮霧的滋味；林淑玲說，農會在二級加工、三級行銷作業外，更希望整合資源朝六級產業邁進，透過觀光工廠和主題公園模式，將佳冬鄉拓展為全面性的旅遊區，已獲縣府支持。

佳冬農會位於省道台17旁，規畫明年完成的「透紅佳人夢想樂園」，在繼有蓮霧主體探索館外，另有蓮霧意象公園和觀光夢工廠，讓遊客從娛樂中實踐食農教育；林淑玲說，蓮霧主題樂園更重要的任務是串聯在地其他產業和文化，讓整個佳冬鄉活絡起來。潘孟安說，佳冬鄉農漁產品及古蹟文化豐富，具發展觀光潛力，但長久以來未能有效整合，得知農會有「透紅佳人夢想樂園」構想，指示團隊全力配合。

屏東縣佳冬農會為讓傳統產業轉型觀光，利用農會閒置倉庫打造探索館，明年擴大為導入觀光工廠、意象公園和串聯農漁產業的「紅透佳人夢想樂園」。記者潘欣中／攝影
屏東縣佳冬農會為讓傳統產業轉型觀光，利用農會閒置倉庫打造探索館，明年擴大為導入觀光工廠、意象公園和串聯農漁產業的「紅透佳人夢想樂園」。記者潘欣中／攝影
為解決產季過剩問題，屏東佳冬農會和廠商合作開發蓮霧果乾、含果粒的果醬冰飲品等產品。圖／佳冬農會提供
為解決產季過剩問題，屏東佳冬農會和廠商合作開發蓮霧果乾、含果粒的果醬冰飲品等產品。圖／佳冬農會提供

屏東縣 夢想 品牌

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