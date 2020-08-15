屏東縣陽光少年盃籃球鬥牛賽 首度移師縣民公園
屏東縣警察局連續23年，每年暑假舉辦陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽，15、16日熱鬧舉行，往年都在屏東市仁愛國小前封街舉辦，今年首度移師到屏東市台糖縣民公園「阿猴1909綠水園區」熱力開賽，屏東縣長潘孟安今出席開賽，今年共有310隊上場對戰，還有許多外縣市報名參加挑戰。
屏東縣警局指出，今年籃球鬥牛賽首度移到室內台糖縣民公園「阿猴1909綠水園區」，去年舉辦設計展場域，往年籃球賽都在7月舉辦，今年因疫情影響，加上遇到全中運，怕又遇上颱風、下雨，因此在8月15、16日舉辦，改在縣民公園室內的「阿猴1909綠水園區」舉辦。
今年比賽日期剛好遇到原鄉部落收穫祭，參賽隊伍比往年少約50隊，但仍有外縣市高雄報名參加挑戰。
縣警局指出，縣警局、政風處、財稅局、屏東市公所等主辦單位，提倡青少年健康休閒活動，藉此活動，向青少年預防犯罪宣導，教導青少年遠離毒品、危險駕車及被慫恿利誘從事不法行為。
縣警察局長李文章重視青少年及婦幼安全工作，加強臨檢易妨害青少年身心的處所與查緝毒品犯罪，防止侵入校園，讓青少年免於不法危害，也呼籲家長平時多關心青年學子，並鼓勵踴躍參與正當育樂活動。
主辦單位提醒，現階段防疫新生活，參加活動人員請戴上口罩，保持社交距離，並配合現場防疫措施。
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