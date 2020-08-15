高市5業者推海味中元普度組 直接上桌祭拜免烹煮

因應中元節普度需求，高雄市府海洋局整合五大業者推出「高雄海味」澎湃組合，商品包含精選虱目魚、鮭魚鬆與祭拜三牲組等選擇。海洋局說，海味業者提供的組合商品可以直接上桌祭拜，千元左右即享免費宅配到府，無論是公司行號或小資家庭都能符合需求。

五大業者推出超值海派組合如下，「天時福水產食品」虱目魚料理十件組，內容有產銷履歷虱目魚肚、虱目魚丸，以及加熱即食的魚肚粥及魚肚湯；「安得利食品」免煎熟金目鱸拜拜魚，另贈鹹檸檬醬；「海裕屋」鮪魚及鮭魚鬆，配粥配飯都方便；「得意中華」中元得意三牲組，鴨豬魚一次備足；另有「彌陀區漁會」販售虱目魚薯薯，上述組合價皆含運費，價位從450元至1300元不等。