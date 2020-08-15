8月來高雄各大文青景點 看火鶴花展風情

高雄火鶴花曾經異軍突起，銷往日本、新加坡、澳洲及港澳等國，創下亮麗產值。但今年受新冠肺炎疫情衝擊，外銷受阻。高雄市農業局為此採取內外銷分流策略，內銷串連高雄「文青景點」，拓展為火鶴裝置藝術展點：外銷祭出補貼獎勵，目前登記外銷量已拉抬到30萬枝。

高雄內門區屬青灰岩惡地形，當地居民在1997年投入火鶴花栽種，經過不斷摸索精進，成為國內最大宗火鶴花出口地，銷往日本最高紀錄達260萬枝，讓窮鄉僻壤的內門搖身變成「火鶴之鄉」，每年締造約1.2億的亮麗產值。

火鶴花品項多元，鮮紅、粉白、嫩綠各有風情，七彩火鶴專門用來供香神佛，大紅色是喜宴指定最愛。不過今年碰上新冠肺炎疫情，國際班機銳減、運輸成本提高，外銷受阻。

高雄市農業局為突破火鶴花產業瓶頸，轉攻內銷市場，除由各區公所帶頭進行火鶴花布置，創造吸睛亮點，並推動681場校園花藝教學，觸及近2萬名學童，8月份更全面串連高雄文青景點，包括棧二庫、高雄文化中心及高雄市立圖書館總館，都能欣賞到火鶴的丰姿。

市府也與棧二庫合作，推出「鶴彩。高雄」打卡贈禮活動，民眾拍下火鶴花特產照片打卡為憑證，就贈印相生活IG列印券。