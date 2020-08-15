雄中「野一片夢之海」偏鄉服務隊 原鄉大手攜小手

高雄中學學生組成「野一片夢之海」偏鄉服務團隊，暑假在屏東縣三地門鄉青山國小舉辦4天的科學夏令營，為孩子們安排科學、人文領域活動，營隊也融入了家庭訪問、覺察情緒等新課程。

「野一片夢之海」偏鄉服務團隊由科技部南區志工計畫補助，致力於將科普教育、maker精神以及人文社會關懷，推廣至原鄉小學，在青山國小已深耕六年，每年都嘗試著貼近當地文化。除了以往學習射箭、參加豐年祭、製作傳統美食外，為加深和查瓦克部落的連結，今年課程以「遇見青山」為主題，結合烹飪、家庭訪視，以「Uber Eats」外送與「誰來晚餐」為發想，將小朋友與隊輔哥哥姊姊共同完成自製餐點外送，為家人送上香噴噴的愛心晚餐並共餐。

團隊成員林郁恆和李佳儒說，營隊雖已在青山國小駐點了6年，但對部落文化、歷史並未真正認識，於是抱持著「交朋友」的心情走進部落。由小朋友帶領成員進入他們的家時，感受部落居民的熱情、好客，聊著孩子、部落、歷史故事、各自的文化。

團隊指出，今年營隊的主題課程中，突破以往以知識性課程為主軸的框架，設計「覺察情緒」的課程，與孩子一同坐在地板上談天。設計者陳俊宇以家庭治療師薩提爾的「冰山理論」為基礎，隊輔與孩子藉由相互傾訴，帶領孩子辨識衝突事件中自我的情緒，並進一步引導孩子，探索其於衝突事件中，埋藏在表面情緒之下的內在感受。

學生洪士恒與林辰恩表示，情緒課程強調孩子們的經驗談，小朋友們真誠的與隊輔談著沮喪或憤怒的經驗，並於對話中清晰的表達自己內心的渴望。