夏日阿里港同樂會 邀請大小朋友嗨翻一夏！
炎炎夏日，屏東縣里港鄉公所在8月16日下午15點在阿里港公園舉辦「夏日阿里港同樂會」，現場獨家打造小朋友們最愛的歡樂氣墊區、夏日滑水道，讓里港搖身一變成水上樂園，現場準備爆米花請你吃、打卡兌換好禮活動，用心打造盛夏最快樂的同樂會。
里港鄉公所指出，夏日阿里港同學會兼具趣味及知性，除有好吃又好玩的攤位，也呼籲節約用水觀念，現場設置水資源互動遊戲、水資源推廣宣傳區，讓大小朋友在玩樂中吸收知識，珍惜水資源。
晚上星光party，有小朋友最愛的yoyo台月亮姊姊、羚羊哥哥動跳表演，還有魔術表演、電音三太子、里港林老師音樂教室、金曲樂團精湛演出，邀請大家來欣賞，一同參加「夏日阿里港同樂會」開心FUN暑假，歡樂黑皮阿里港。
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