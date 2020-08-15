快訊

魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

夏日阿里港同樂會 邀請大小朋友嗨翻一夏！

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
炎炎夏日，屏東縣里港鄉公所在8月16日下午15點在阿里港公園舉辦「夏日阿里港同樂會」邀請大小朋友一起來同樂。圖／屏東縣里港鄉公所提供
炎炎夏日，屏東縣里港鄉公所在8月16日下午15點在阿里港公園舉辦「夏日阿里港同樂會」邀請大小朋友一起來同樂。圖／屏東縣里港鄉公所提供

炎炎夏日，屏東縣里港鄉公所在8月16日下午15點在阿里港公園舉辦「夏日阿里港同樂會」，現場獨家打造小朋友們最愛的歡樂氣墊區、夏日滑水道，讓里港搖身一變成水上樂園，現場準備爆米花請你吃、打卡兌換好禮活動，用心打造盛夏最快樂的同樂會。

里港鄉公所指出，夏日阿里港同學會兼具趣味及知性，除有好吃又好玩的攤位，也呼籲節約用水觀念，現場設置水資源互動遊戲、水資源推廣宣傳區，讓大小朋友在玩樂中吸收知識，珍惜水資源。

晚上星光party，有小朋友最愛的yoyo台月亮姊姊、羚羊哥哥動跳表演，還有魔術表演、電音三太子、里港林老師音樂教室、金曲樂團精湛演出，邀請大家來欣賞，一同參加「夏日阿里港同樂會」開心FUN暑假，歡樂黑皮阿里港。

水資源 屏東縣 三太子

延伸閱讀

大阿里山區清涼秘境－悠遊山泉步道，3座瀑布3倍清涼

每小時100顆流星「英仙座流星雨」將來臨 嘉縣府推6大必去觀星點

阿里註冊新公司「京西」 準備跟京東對打？

阿里小米加入恒指成分股 美團落空

相關新聞

雄中「野一片夢之海」偏鄉服務隊 原鄉大手攜小手

高雄中學學生組成「野一片夢之海」偏鄉服務團隊，暑假在屏東縣三地門鄉青山國小舉辦4天的科學夏令營，為孩子們安排科學、人文領...

夏日阿里港同樂會 邀請大小朋友嗨翻一夏！

炎炎夏日，屏東縣里港鄉公所在8月16日下午15點在阿里港公園舉辦「夏日阿里港同樂會」，現場獨家打造小朋友們最愛的歡樂氣墊...

遊客違規後早離島 小琉球租車業無奈代付

屏東離島小琉球暑期湧入大量遊客，島上出租機車除一車難求外，還有不少遊客違反交通規則，屏縣東港警分局強力取締，近半個月來已...

小一準備班 慢飛天使模擬入學

即將開學，新生上學難免有適應問題，接受早期療育的慢飛天使需要更多力量支持。伊甸早療中心開辦小一入學準備班，社工老師帶學童...

霧臺生態景觀區 將管制遊客

5年前，屏東縣霧臺鄉由部落族人提出申請「自然人文生態景觀區」，由下而上發起環境保護行動，屏東縣霧臺鄉阿禮、神山與大武部落...

外帶夯 業者籲政府組外送國家隊

台灣連鎖加盟大展昨起連4天在高雄舉行，吸引有意創業者洽詢，小資開店是今年主軸。社團法人台灣連鎖加盟促進會理事長李日東說，...

封港被法辦 漁民怒：我不是暴民

屏東縣小琉球白沙港新建浮動碼頭工程5月間爆發漁民「漁船封港」抗議事件，縣長潘孟安對癱瘓碼頭行為表示絕不容許，縣府開2次協...

南方好食尚／泰餃情專賣店 煎餃五顏六色

台灣飲食多元，不少東南亞新住民分享家鄉味，滿足饕客想嘗鮮的胃。從高雄瑞豐夜市擺攤起家的王傑仁因緣際會結識泰國廚師，拜師研...

斷頭式修樹挨批 屏縣農會：未來兼顧安全與美學觀感

屏東縣議員李世斌接獲民眾陳情，在屏東市民生路靠進演藝廳附近，路樹遭斷頭式修剪，他直呼「心痛！斷頭式修剪何時才能停止？」。...

興達港疏濬停工恐影響中鋼出貨 海洋局：送三案評估中

高雄市興達港是離岸風電水下基礎生產要地，港口疏濬工程因漁民抗議停工近半年，中鋼公司擔憂明年1月無法如期出貨，透過立委邱志...

擴大照顧15到60歲輕度身障者 屏縣替他們投保微型保險

公私協力，主動出擊，擴大照顧，屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身...

歷時5年屏東霧臺劃設原住民族地區自然人文生態景觀區

5年前，屏東縣霧臺鄉由部落族人提出申請「自然人文生態景觀區」，由下而上發起環境保護行動，終於在今年7月8日完成劃定公告，...

熱門新聞

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

台南宣布17日起進入8類場所須戴口罩 違者最少罰3千元

中科院近日在東部海域試射「無限高」飛彈

中籤率7.7%！桃園生活節抽出4.4萬名桃園夜市券幸運兒

菁英國際爆違規班舍！限改未過罰10萬　最重將廢立案

高雄旗津露營區豪華營帳有冷氣 明天才試營運已全訂光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。