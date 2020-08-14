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國民黨金門黨部16日辦「吹響金門」音樂饗宴 邀你同樂

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
由國民黨金門縣黨部及金門縣民眾服務社主辦的「薩克斯風音樂表演」活動，將於本周日在縣黨部前廣場「吹響金門」，歡迎民眾踴躍到場聆賞。記者蔡家蓁／翻攝
由國民黨金門縣黨部及金門縣民眾服務社主辦的「薩克斯風音樂表演」活動，將於本周日在縣黨部前廣場「吹響金門」，歡迎民眾踴躍到場聆賞。記者蔡家蓁／翻攝

由國民黨金門縣黨部及金門縣民眾服務社主辦的「薩克斯風音樂表演」活動，8月16日19時在縣黨部前廣場「吹響金門」，此次邀請多位國內知名演奏家與歌手到場演出，周末音樂饗宴安排近兩小時豐富的表演，歡迎民眾踴躍到場觀賞。

金門縣黨部主委石兆琘表示，活動邀請多位國內知名演奏家與歌手，其中Ruby老師是紅遍兩岸三地的薩克斯風演奏家。黃文龍目前在YouTube薩克斯風演奏的總點閱率已高達800萬次，同時也是流行唱片製作人；此次為了吹響金門，精心準備多首膾炙人口歌曲演奏。

除薩克斯風演奏外，也邀請年輕派台語歌手蔡宜汝開唱，蔡宜汝被譽為閩南語歌壇的小清新創作才女。此次表演採自由入座，民眾可於18：30起提早入座。

金門 閩南語 台語

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