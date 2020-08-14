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斷頭式修樹挨批 屏縣農會：未來兼顧安全與美學觀感
屏東縣議員李世斌接獲民眾陳情，在屏東市民生路靠進演藝廳附近，路樹遭斷頭式修剪，他直呼「心痛！斷頭式修剪何時才能停止？」。屏東縣農會指出，周邊樹木委託業者管理多年，近期正值颱風期，且有民眾反映太茂盛影響路人安全，對於斷頭式修剪坦承不當並致歉，未來會兼顧安全性與美學觀感。
李世斌說，多年來他不斷呼籲不要用斷頭方式修剪樹木，他昨天接獲民眾反應，今到場了解，樹木遭斷頭式修剪，就像是剪頭髮連腦袋都不見了，剪指甲連手一起剪掉了。也有民眾批評，這樣修剪方式太過粗糙。
屏東縣農會指出，近期正值颱風期，有民眾反映太過茂盛影響用路人安全，修剪樹木是防範颱風期間樹枝傾倒傷及路人，且樹枝掉落造成排水溝阻塞，請管理業者修剪。對於部分民眾反映修剪方式稍嫌粗糙，致歉並加強檢討改進，以期達到安全性與美學觀感上的兼顧。
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