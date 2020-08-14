興達港疏濬停工恐影響中鋼出貨 海洋局：送三案評估中

高雄市興達港是離岸風電水下基礎生產要地，港口疏濬工程因漁民抗議停工近半年，中鋼公司擔憂明年1月無法如期出貨，透過立委邱志偉開會協調。市府海洋局表示，興達港目前深度是負6.25米，距離目標8米還有一小段距離，已送交三方案給能源局評估中，中央與地方會合力解決問題。

中鋼公司成立興達海基公司生產離岸風電水下基礎設施，沃旭能源訂購56座水下基礎，預計2021年年初起出貨。為配合海基出貨，能源局委託高市府海洋局執行興達港疏濬工程，須將港區航道與港嘴處疏濬至負8米深，共計90萬方淤砂。

不料疏濬工程遭茄萣漁民反彈，今年3月起在停工至今，目前已經清運出42萬方，深度為負6.25米，興達港還有48萬土方須疏濬。

疏濬工程停工近半年，為此立委邱志偉邀集能源局、海洋局等單位開會協商，要求兩單位盡速與漁民協商。中鋼公司指出，載運水下基礎出海深度須達8米，未來甚至要10米才能符合需求，合約有時間限制，明年1月是最後期限，盼疏濬工程盡快復工才不違約。

立委邱志偉表示，風電產業是國家重大政策，若疏濬未如期完成，興達海基面臨違約，也會重挫台灣風電產業，能源局與海洋局應儘速開座談會，早日與漁會及漁民達成共識。

市府海洋局代理局長黃登福表示，市府受能源局委託進行疏濬工程，目前中央與地方都各自或聯合與漁民開過協調會，目前已送交海拋、陸上收容或養灘三個方案給能源局評估中，復工時間無法確定，但會合力解決問題。