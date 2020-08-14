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擴大照顧15到60歲輕度身障者 屏縣替他們投保微型保險

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身心障礙證明者，投保團體微型傷害保險，將替1萬9000位弱勢民眾撐起保護傘。記者劉星君／攝影
屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身心障礙證明者，投保團體微型傷害保險，將替1萬9000位弱勢民眾撐起保護傘。記者劉星君／攝影

公私協力，主動出擊，擴大照顧，屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身心障礙證明者，投保團體微型傷害保險，提供遭逢意外致失能或不幸身故，最高30萬元的保險理賠，保險自109年8月15日起生效，將替1萬9000位弱勢民眾撐起保護傘，這也是南山人壽合作縣市中，屏東縣是首度替輕度身障者投保微型保險的縣市。

屏東縣府社會處指出，從2016年7月15日起，縣府與南山人壽保險股份有限公司、南山人壽慈善基金會，開辦設籍屏東縣15歲至75歲者的「低收入戶及中低收入戶微型保險」，保費全額由南山人壽協助，累計3,388人受益，然經統計，符合投保資格者參與本保險的比例未達10分之1。

「這麼好的保障，為什麼申請數不高？」社會處分析，符合資格者對保險的概念有限，許多弱勢家庭為非典型就業，缺乏職業保險的保障，且從事工作多具風險性，若遭逢意外，將使家庭陷入更弱勢的困境，是特別需要照顧的對象。

另外「投保方式麻煩」，也是申請率不高的一項因素。原本投保模式需本人親自申辦，而保單填寫對有些弱勢民眾來說，好像在寫考卷，感覺很麻煩。縣府思考如何「簡便」，經與南山人壽討論，改以「團體投保」方式主動出擊，並「擴大」納保對象，新增輕度身心障礙者，是南山人壽與縣市政府合作首次納入身心障礙者。

南山人壽指出，此次以團體投保，主動將弱勢民眾納入微型保險的保護傘，為身心障礙者投保團體微型傷害保險，更是南山人壽與縣市政府合作的首例。

輕度身障者說，身障者要保險不容易，時常被拒絕，這次縣府主動將輕度身障者投保團體型微型傷害保險，提供多一層保障。

社會處指出，本次與南山人壽合作，縣府透過公告、個別通知書，確認符合資格者的投保意願與個資運用，協助投保；南山人壽慈善基金會今年捐助保險費400萬元、南山人壽保險公司納保作業。而原本的低收入戶與中低收入戶微型保險，仍持續辦理。如對微型保險相關事要瞭解，電洽屏東縣政府社會處，電話08-7320415轉分機5412、5379洽詢。

屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身心障礙證明者，投保團體微型傷害保險，將替1萬9000位弱勢民眾撐起保護傘。記者劉星君／攝影
屏東縣府與南山人壽保險合作，替設籍在屏東縣15歲至75歲低收入戶與15歲至60歲領有輕度身心障礙證明者，投保團體微型傷害保險，將替1萬9000位弱勢民眾撐起保護傘。記者劉星君／攝影

保險 屏東縣政府 身障者 微型保險

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