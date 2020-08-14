歷時5年屏東霧臺劃設原住民族地區自然人文生態景觀區

5年前，屏東縣霧臺鄉由部落族人提出申請「自然人文生態景觀區」，由下而上發起環境保護行動，終於在今年7月8日完成劃定公告，屏東縣霧臺鄉阿禮、神山與大武部落，是全台第一個原住民族地區自然人文生態景觀區。日後進入部落自然人文生態景觀區，由部落依法管理，設定旅遊控管旅客量、旅客行為，搭配專業導覽機制，讓生態體驗活動與自然人文生態景觀朝向永續經營目標邁進。

屏東縣府交旅處指出，劃設公告範圍涵蓋阿禮、神山、大武部落，面積合計約1435萬2390平方公尺，區域內包括大武部落七彩岩壁哈尤溪、雲豹之湯、阿禮部落的小鬼湖林道，及神山部落的神山瀑布。

霧臺鄉公所指出，自然人文生態景觀區劃設，將對遊客行為有管制，遊客在沒有當地專業導覽解說人員的陪同之下，不得進入自然人文生態景觀區。

霧臺鄉公所指出，公所將建立「霧臺鄉導覽解說服務人員平台」，日後民眾若要進入鄉內自然人文生態景觀區內，到鄉公所網站，進入平台系統預約報名，也擬定相關收費機制，付費原則，以一團20人為例，半天1600元、全天2500元，不包含交通接駁。

霧臺鄉長杜正吉說，未來預約機制採取網路預約，因為是全台原鄉第一個，未來朝邊做邊修正，現階段培力導覽解說員60人。

屏東科技大學林業研究室森林系教授陳美惠說，劃設自然人文生態景觀區，讓部落有法源依據可利用部落的自然人文資產，在部落找到發展機會，讓更多部落的人留在原鄉，守護山林資源，是地方創生很好的機會。

陳美惠說，環境保護、文化傳承，部落族人生計，遊客旅遊的安全，達到共好的目標。她也指出，有些部落族人對劃設自然生態人文景觀區有誤解，其實劃設後不會限制族人生活，主要是管制遊客的遊憩行為。

阿禮部落傳統領袖包基成說，透過「共管機制」達到三生一體，生態、生活文化與生產，讓傳統山林智慧，結合在地現代化，阿禮部落的景觀完整，自然生態豐富，生物多樣性，蘊含魯凱族文化深厚底蘊的部落。