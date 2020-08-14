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勞工注意！ 20日起不用自然人憑證也能查勞保了

歷時5年屏東霧臺劃設原住民族地區自然人文生態景觀區

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧臺鄉阿禮、大武與神山部落的傳統領袖們，在地圖上插上旗子，象徵著部落劃定公告為自然人為生態景觀區。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉阿禮、大武與神山部落的傳統領袖們，在地圖上插上旗子，象徵著部落劃定公告為自然人為生態景觀區。記者劉星君／攝影

5年前，屏東縣霧臺鄉由部落族人提出申請「自然人文生態景觀區」，由下而上發起環境保護行動，終於在今年7月8日完成劃定公告，屏東縣霧臺鄉阿禮、神山與大武部落，是全台第一個原住民族地區自然人文生態景觀區。日後進入部落自然人文生態景觀區，由部落依法管理，設定旅遊控管旅客量、旅客行為，搭配專業導覽機制，讓生態體驗活動與自然人文生態景觀朝向永續經營目標邁進。

屏東縣府交旅處指出，劃設公告範圍涵蓋阿禮、神山、大武部落，面積合計約1435萬2390平方公尺，區域內包括大武部落七彩岩壁哈尤溪、雲豹之湯、阿禮部落的小鬼湖林道，及神山部落的神山瀑布。

霧臺鄉公所指出，自然人文生態景觀區劃設，將對遊客行為有管制，遊客在沒有當地專業導覽解說人員的陪同之下，不得進入自然人文生態景觀區。

霧臺鄉公所指出，公所將建立「霧臺鄉導覽解說服務人員平台」，日後民眾若要進入鄉內自然人文生態景觀區內，到鄉公所網站，進入平台系統預約報名，也擬定相關收費機制，付費原則，以一團20人為例，半天1600元、全天2500元，不包含交通接駁。

霧臺鄉長杜正吉說，未來預約機制採取網路預約，因為是全台原鄉第一個，未來朝邊做邊修正，現階段培力導覽解說員60人。

屏東科技大學林業研究室森林系教授陳美惠說，劃設自然人文生態景觀區，讓部落有法源依據可利用部落的自然人文資產，在部落找到發展機會，讓更多部落的人留在原鄉，守護山林資源，是地方創生很好的機會。

陳美惠說，環境保護、文化傳承，部落族人生計，遊客旅遊的安全，達到共好的目標。她也指出，有些部落族人對劃設自然生態人文景觀區有誤解，其實劃設後不會限制族人生活，主要是管制遊客的遊憩行為。

阿禮部落傳統領袖包基成說，透過「共管機制」達到三生一體，生態、生活文化與生產，讓傳統山林智慧，結合在地現代化，阿禮部落的景觀完整，自然生態豐富，生物多樣性，蘊含魯凱族文化深厚底蘊的部落。

霧臺鄉公所指出，今年7月8日劃定後，預計今年11月正式啟動觀光報名系統正式營運，搭配霧臺櫻花季開始。若日後進入自然人文生態景觀區範圍內，沒有申請、也沒有請導覽解說人員，可根據發展觀條例裁罰標準，可開罰3千元以上到3萬元以下罰鍰。

屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉大武部落哈尤溪七彩岩壁。圖／屏東縣政府提供
屏東縣霧臺鄉大武部落哈尤溪七彩岩壁。圖／屏東縣政府提供
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行鄉內自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行阿禮、大武、神山部落的自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉公所今在長治百合園區阿禮部落舉行阿禮、大武、神山部落的自然人文生態景觀區劃定公告，期許未來在觀光和自然生態保育間取得平衡。記者劉星君／攝影
屏東縣霧臺鄉阿禮部落。圖／屏東縣政府提供
屏東縣霧臺鄉阿禮部落。圖／屏東縣政府提供

屏東縣 自然生態

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