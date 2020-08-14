早療中心開辦小一新生準備班 慢飛孩童提早適應環境

許多家長擔心小一新生上學會有適應不良現象，接受早期療育的慢飛天使也一樣，為此伊甸社福基金會鳳山與旗山早療中心舉辦小一入學準備班，早療中心社工帶著小朋友前往小學校園模擬上課，讓孩子提早適應小學作息與上課方式。

伊甸基金會受市府教育局委託設立鳳山與旗山早療中心，今年鳳山中心有20位畢業生、旗山中心有10位，考量慢飛天使需要師長們付出更多的心力與呵護，兩地早療中心趁開學前開辦5天的小一入學準備班。

旗山早療在8月10開課至8月14日，5位即將進入小學的新生在社工老師陪同下前往鼓山國小模擬入學。在入學體驗營中，早療幼童按照國小作息上課，照國小課表上國語、數學與生活等課程，除課程外，社工與特教老師還帶小孩熟悉學校動線。

6歲「涵涵」即將進入小一就讀，媽媽替她報名參加入學體驗營。「涵涵」媽媽說，很擔心小孩無法順利銜接國小環境，所幸準備班讓小孩預先熟悉環境，上完體驗課程，對小孩可以安心一些。

旗山早療中心主任許廷安表示，幼兒園與國小學習環境不一樣，比如生活作息、課程內容與環境差異都很大，模擬上課以學校活動與作息為主，主要讓孩子學習上課專注、環境打掃與注重個人整潔等生活規範。