恆春半島藝術創作家 進駐寶藏巖國際藝術村交流
恆春半島的藝文平台「火箭人實驗室 Launcher Lab」與7名藝術創作者，15日及16日帶著恆春民謠、陶器、瓊麻編織、繪圖和兒童藝術教學等，進駐台北寶藏巖國際藝術村進行交流。
位於恆春半島的「火箭人實驗室Launcher Lab」藝文平台，媒合在地的7名創作者與音樂人，以「半島創作與半島聲音」為展覽主題，參與台北寶藏巖國際藝術村的「環島Merry-Go-Around」藝術計畫，一同展現來自於台灣南方的聲音和創作。
策展人張彥頡表示，這次駐村計畫中想要呈現豐富多樣的作品樣貌，藉此展現藝術家們與恆春半島這塊土地互動的過程。
進駐藝術村的恆春在地創作及創作者包括「沃耕土作」蔡佳穎的陶藝作品、「藝欣手作坊」的瓊麻編織與種子吊飾、「魚羊現象」余楊心平的聲音設計、「Treeof Life 創藝空間」的兒童藝術教學、「鉛筆的里程數Pencil Stroke Mileage」楊雅儒的繪圖插畫、以及恆春民謠傳唱的徐鳳玉（Summer Hsu）及趙芳秀（夏颯颯。
也是策展人之一的楊雅儒說，這次合作參展除了鼓勵在地創作者外，也歡迎來自不同地方的藝術家到恆春駐點，促進彼此的串連合作。
「魚羊現象」的聲音藝術家余楊心平表示，他的聲音設計取材是源自於對半島的喜愛，而作品正是他對半島這塊土地的情感表達。
2020年的夏日，寶藏巖國際藝術村邀請台灣不同城市的6個藝術單位進駐，舉辦為期2天的「環島Merry-Go-Around」藝術計畫，除了作品展覽外，還有藝術家講座、市集、與創作工作坊等活動，展現台灣藝術村多元的樣貌與特色。2天的展覽免費參觀。
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