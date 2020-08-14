高雄旗津露營區豪華營帳有冷氣 明天才試營運已全訂光

高雄市觀光局在旗津推出的露營區，明（15）日開始試營運，共有75帳配備雙人床、冷氣的豪華帳供受好露營的民眾租用。觀光局長邱俊龍表示，試露期間的平日及周日每帳優惠價2000元，周六每帳優惠價3000元，明天的營帳已預約額滿。

邱俊龍說，觀光局的合法露營區有兩處，一在六龜寶來的花賞溫泉公園，其中有豪華營帳5個，另外有一般露營區，7月共出租百多帳次，假日很受歡迎；旗津是海邊的露營區，明天起到9月30日試營運，預計中秋節前正式啟動。

旗津的露營區在天聖宮對面，原來是汽車露營區，但因營區無太多樹蔭，許多曾開車到那裡露營的民眾向觀光局反映，天氣熱時，雖有海風吹拂，還是熱得全身汗，觀光局因此引進豪華露營帳的露營方式，由民間業者搭建可容一家人的露營帳，配備冷氣，希望露營的人能在海邊聽浪濤聲、享受清涼的露營樂趣。

旗津的豪華帳露營區分為狩獵帳區、親子狩獵、親子蓮花及野奢蓮花等4大區，總計75帳，每帳可容4人入住，各帳型配有冷氣、床組 、電扇、餐桌椅及照明設備和1個停車位。

邱俊龍說，明天的營帳全數預約客滿，後續假日訂位接近5成，每周六還有營火活動。