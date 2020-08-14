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選前之夜唯獨吳益政不辦造勢會 吳：花錢且敗壞選風
今天是選前最後一天，藍綠兩黨舉辦大型造勢活動凝聚支持者力量，民眾黨高雄市長候選人吳益政則是選擇深入各地掃街拜票。吳益政說，選前造勢活動都是動員同溫層的人，花錢而已，選前應多辦政見會而非造勢活動。
民眾黨吳益政今天從早到晚排滿掃街拜票行程，只有下午3點利用空檔接受電台專訪，對手民進黨陳其邁與國民黨李眉蓁皆辦大型造勢活動。吳益政說，選前造勢都是把同溫層，甚至不是同溫層的人，透過里長等基層派系動員載來，舞台一搭100萬、200萬，為了電視轉播畫面欺騙彼此，他寧可選前最後一天留下來，再去大樓拜票，或讓支持者留在家裡打電話或發line，這才是最實在。
吳益政說，坦白說造勢活動花錢而已，對選風更敗壞，希望以後選舉多辦公辦政見會，用公費選舉，候選人多談問題與政策而非造勢，盼跟有理想的年輕人、立委一起來推動公費與乾淨選舉，讓年輕人更願意走入政治圈。
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