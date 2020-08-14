畜牧糞尿回收再利用 「黑金」可以變黃金

養豬廢水回收再利用，其實可以製作肥料，做為微藻養殖基質進而生產餌料生物，沼氣還能發電，一舉洗刷沼液、沼渣的負面觀感。高雄市環保局預計在110年前在內門設置「畜牧糞尿資源化」處理設施，回收畜牧廢水再利用，讓「黑金變黃金」。

配合環保署畜牧糞尿資源化政策，高雄市105年起即由環保局與農業局合力輔導畜牧業進進行沼液沼渣「資源化」，環保並補助購置4輛畜牧廢水集運車及施肥機具、沼液貯存桶等，協助運輸及施灌畜牧廢水，至今年7月底止，已輔導81家畜牧業推動沼液沼渣作為農地肥分，每年核准施灌量約12萬4004公噸，一年並提供農地需氮量約37公噸；且估計一年可削減近80萬噸生化需氧量，105 萬多噸的懸浮固體，減少河川汙染。

高雄市環保局表示，這些畜牧肥水回收施灌到農田，農作物生良好， 像路竹區水稻以沼液澆灌後，穀粒及水稻稔實率都提升，氮、鉀等土壤肥分亦增加，稻作豐碩。

高市環保局預計110年底前，在內門設置一處畜牧糞尿資源化處理設施，集中處理周遭畜牧場廢水進行資源化。據規畫，將由設置者收集1萬頭以上豬隻產生的廢水，回收的沼渣經高級堆肥技術可製成高品質肥料；沼液經由厭氧及好氧設備處理後，進入生物淨化池作為微藻養殖的基質，這些微藻再用來養殖水蚤，轉化成具有經濟價值的餌料生物，另沼氣收集、純化後則可發電。

「畜牧廢水回歸農地，可省掉廢水處理操作費，減少繳納水汙費，減少河川汙染」，環保局表示，未來沼液沼渣全數再利用，更能達到染零排放為目標，有興趣的市民，可洽畜牧糞尿資源化專線 07-7351421諮詢。