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馬祖海域查獲逾千箱走私菸 史上數量最大筆

中央社 / 連江縣14日電

海巡署近日在馬祖海域緝獲走私菸船隻，運載1334箱，共68萬包未稅菸，是馬祖有史以來最大筆走私菸案，馬祖海巡、岸巡聯手出擊，保障國民健康與全民權益。

海巡署第十海巡隊12日接獲鳳山查緝隊情資通報，馬祖海域將有不明船隻接駁走私菸品，巡防區立即召集第十海巡隊、第一Ｏ岸巡隊、連江查緝隊及連江縣警察局等單位共同配合查緝，動用約60名人力、岸巡、海巡各方監控，埋伏等待可疑目標出現。

可疑目標出現後，馬祖海巡隊結合特勤人員，在東莒林坳嶼外1浬處登檢大陸籍無船名貨船，船上共4名人員私運大宗未稅菸，押送回福澳港偵辦。由於私菸量龐大，馬祖海巡今天公布清算結果，共1334箱（68萬包）未稅菸，這是馬祖有史以來查獲最大筆的走私菸案。

本次偵查行動不僅動員各單位進行查緝行動，另加上連江縣派員協辦，共80人聯合偵辦不法情事，中央至地方單位協力配合，保障國民健康與全民權益，全案將依兩岸人民關係條例及菸酒管理法、海關緝私條例擴大偵辦。

海巡署表示，此次中國船運輸大量走私菸，恐流入市面販售牟取巨額不法利益，幸好成功攔截查獲，民眾若誤用未經合格檢驗菸品，將對身體健康造成危害，並呼籲民眾發現不法事端，請撥打「118」海巡服務專線通報，共同守護國境。

海巡署 馬祖 私菸

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