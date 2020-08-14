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金門囝仔舞出一片天 參加全國學校國標賽勇奪多項大獎

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「國標舞錦標賽」日前在台灣比賽，金門的4位選手跨海參賽，包括國小畢業生林冠佑、13歲國一學生唐嘉琝、11歲國小五年級學生林冠均、11歲國小五年級學生許芸瑄（由右至左）跨海參賽。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供
「國標舞錦標賽」日前在台灣比賽，金門的4位選手跨海參賽，包括國小畢業生林冠佑、13歲國一學生唐嘉琝、11歲國小五年級學生林冠均、11歲國小五年級學生許芸瑄（由右至左）跨海參賽。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供

2020全國各級學校運動舞蹈（國標舞）錦標賽於本月9日在雲林縣體育館舉行，此次金門也有4位小朋友赴台參賽，表現超亮眼，當中林冠佑、林冠均兄弟檔，兩人以出色的舞技征服全場，勇奪多項獎盃，其他2人也得到很好的名次肯定，金門囝仔堪稱是滿載而歸。

金門體育會兼金門縣舞蹈運動委員會理事長唐麗輝今天表示，由教育部體育署主辦，中華民國舞蹈運動總會及雲林縣政府承辦的「國標舞錦標賽」日前在台灣比賽，金門也有4位小朋友參賽，分別是12歲的國小畢業生林冠佑、13歲國一學生唐嘉琝、11歲國小五年級學生林冠均、11歲國小五年級學生許芸瑄，小選手們跨海參賽，表現可圈可點，在多輪次的比賽中，以出色的舞技、最佳的體力與肌耐力，一路挺進決賽。

唐麗輝表示，金門的兒少國標舞近年來的向下扎根與薪傳成效裴然，選手素質也不斷的提昇，孩子們付出了時間與汗水、堅毅與努力，因而創造了一次又一次國內外賽事的佳績，也為金門打響了知名度。這說明了金門在地的孩子並不比台灣及海外的孩子還差，這項運動舞蹈的特殊專長已極具對外的競爭力，並正持續朝著國際舞台的目標一歩歩向前邁進，期盼教育部門能多予重視，鼓勵他們走向夢想的國際舞台，成就希望，更榮耀金門。

金門囝仔此次的成績表現如下：

林冠佑：國中單人單項組恰恰舞Ｃ第三名、國中單人單項組倫巴舞Ｒ第三名、國中單人單項組桑巴舞Ｓ第四名、國中單人單項組捷舞Ｊ第五名。

林冠均：國小單人單項恰恰舞Ｃ第五名、國中單人單項組倫巴舞Ｒ第五名。

林冠佑與唐嘉琝：國中雙人五項組第一名、國中雙人單項組恰恰舞Ｃ第一名、國中雙人單項組桑巴舞Ｓ第一名、國中雙人單項鬥牛舞Ｐ第一名、國中雙人單項組倫巴舞R第二名、國中雙人單項組捷舞J第二名。

林冠均與許芸瑄：國小雙人五項組第四名、國中雙人單項組桑巴舞Ｓ第二名、國小雙人單項鬥牛舞Ｐ第二名、國小雙人單項組倫巴舞R第二名、國小雙人單項組捷舞J第二名、國中雙人單項組恰恰舞Ｃ第三名。

2020全國各級學校運動舞蹈（國標舞）錦標賽於日前在台北舉行，金門也有4位小朋友赴台參賽，表現超亮眼，得獎選手合影。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供
2020全國各級學校運動舞蹈（國標舞）錦標賽於日前在台北舉行，金門也有4位小朋友赴台參賽，表現超亮眼，得獎選手合影。圖／金門縣舞蹈運動委員會提供

金門 國標舞 體育

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