台東「大武鄉品牌」今啟動 打造在地產業品牌
為推廣行銷鄉內農產及手工藝特色專有品牌，台東大武鄉今天辦理「武用心‧真好覓」產品發表會，讓產業以大武鄉為名所創立形象品牌。鄉長黃建賓說：「他不僅當鄉長，還要當老闆專賣為大武產品」。
黃建賓表示，大武鄉有品質非常棒的農產品，更有精緻的手工藝品，如果不把好東西包裝行銷出去，實在太可惜了，因此，公所規劃結合這些產品，打造以大武為名的品牌，分享推廣給大家認識購買。
產品發表會包括縣長饒慶鈴、議員尤忠正、翁麗吟受邀出席。饒慶鈴表示南迴鐵、公路交通陸續改善完工，勢必遇見未來的觀光榮景，大武鄉今天啟動「大武鄉品牌」計畫，把產業包裝行銷，可說是超前部屬。
大武鄉公所表示，未來舊台汽車站旅遊服務中心將成為產品展售中心，並區分產品專區，有段木香菇、洛神花茶、羊肉爐、小米、紅藜、陽光土雞蛋、野蜂蜜，以及手工皮飾、月桃葉、編織布等專屬櫃區。
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