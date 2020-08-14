設施型農業補助 幫助農民跨入高門檻種植

農委會農糧署自民國106年推動「設施型農業5年計畫」，屏東萬丹鄉農民簡志雲申請補助，手機遠端遙控，不怕狂風驟雨，讓科技人從農業門外漢直接跨入高門檻的有機蘆筍種植。

萬丹鄉青農簡志雲家中原種植水稻，為返鄉接手，從科技人轉行從農，他先自行研究農糧署農產品批發市場交易行情站內資料，選擇價格相對平穩的蘆筍，107年申請「設施型農業5年計畫」，補助搭建0.1公頃的結構型鋼骨溫網室、內循環風扇、自動噴藥系統及微霧降溫系統等設備。

簡志雲除了參加研習會，還專程到台南區農業改良場請教專家及農友，看好有機農業市場商機，由門外漢直接挑戰高門檻的有機栽種，今年度再度申請補助搭建0.14公頃的結構型鋼骨溫網室，並加裝溫室環控系統及光控式電動遮蔭，能遠端操控設備。

簡志雲表示，他申請遠端操控設備，就算突然狂風驟雨，也只要在家用手機就能搖控開關捲揚，應變速度更快，不用冒著大雨及危險前往農田巡視。

農糧署南區分署長姚志旺表示，地球暖化，氣候劇烈變遷，極端氣候出現頻繁，颱風及豪雨等災害造成的農業損失也因此逐年擴大，設施型農業可以減低農民晚上在風雨聲中寢食難眠，擔心農產受損，讓返鄉青農更容易跨入農業門檻。

姚志旺表示，設施型農業計畫依據申請項目不同，每公頃補助新台幣100萬元至650萬元（補助比例1/2），東部、離島及原住民地區補助60%（120萬元至780萬元）。

姚志旺說，最近謠傳109年度是計畫執行的最後一年，這個假消息導致農友競相卡位申請，呼籲農友不要聽信不實謠言，配合農時需求才提出申請。

姚志旺進一步說明，設施型農業計畫輔導農民興設強固型溫網室設施，具備防風、防雨、防病、防蟲多元功能，也符合10年農藥減半政策，並導入智慧監控系統，更能省工省力，提升生產效能。

農糧署南區分署表示，只要土地為合法農地或符合土地編定規定，有需要的農友都可洽當地農會瞭解詳情及提出申請。