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首部原民失智繪本故事搬進超商 爺奶說演老幼共樂

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影

屏東基督教「說故事爺奶」2.0版，帶著超吸睛的石板故事屋進駐7-ELEVEN，只要走進7-ELEVEN 就能有開心的故事饗宴，屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。

 7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款支持下，屏基「及早救智」專案去年開展「說故事爺奶」計畫，培訓熟齡者成為繪本導讀師、開啟銀髮的想像力、創造力，促進跨世代共融。

今年說故事爺奶升級為2.0版「爺奶故事屋」，啟發自日本紙芝居故事木箱，運用故事箱中的繪本圖卡講述故事。今年爺奶講述繪本，是屏基與地磨兒國小學童合作共創的排灣文化失智主題繪本《記憶藏寶盒》、《超人奶奶》。屏基打造「石板屋造型」故事木箱，由長輩兩人一組，結合圖卡跟生動肢體說演故事，要給小觀眾們特別體驗。

「記憶藏寶盒」講述部落中熊鷹vuvu（排灣族語長輩之意）有個裝滿珍貴寶物的神祕藏寶盒，隨著vuvu的記憶消逝，寶物一個個不見，小熊鷹不忍看他難過，帶著vuvu展開尋寶旅程。由55歲譚義德－邦德勒爺爺、64歲胡俊富-鬍子爺爺說演故事，爺爺雙人組逗得現場小朋友樂不可支。

排灣族的譚義德說，爺奶說故事扮演「陪讀」角色，希望讓更多孩童對排灣文化以及失智症有所理解、傳遞給更多人。

現場講述「超人奶奶」58歲李桂華「阿桂奶奶」、59歲胡富媖「老鷹奶奶」，兩人拿出自製披風、面具，把故事中失智症擬人化的角色「ET 怪人」如何住進爺爺腦袋的控制室、打亂超人奶奶一家生活，活靈活現地展演出來。

李桂華和胡富媖兩人是30多年的好姐妹，李桂華說，「我開的店就在她對面，一想到道具靈感，就立刻跑去跟富媖說」。兩位奶奶卯足全力說演，讓現場孩子理解超人奶奶如何和孫子一同想辦法，幫助爺爺好好生活，以及一家人最後如何和ET 怪人（失智症）做朋友，和平共處。

胡富媖說，看到排灣族學童創作，很佩服，藉由說故事讓更多人能一同理解失智症。

屏基社工員趙偉廷分享，爺爺雙人組是16個培訓長者中僅有的男性，透過團體支持提升長者參與意願，也讓成就感加倍。

屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影
屏基與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款合作推出「爺奶故事屋」，由熟齡長輩打開石板屋造型故事木箱，抽換色彩豐富的故事圖卡，為孩童講述失智主題繪本。記者劉星君／攝影

失智症 排灣族

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